FENAPI: assistenza gratuita per le domande REM

martedì, 6 aprile 2021, 10:09

La FENAPI è a disposizione per fare le domande gratuitamente agli aventi diritto al reddito di emergenza.

Il reddito di emergenza è la misura di sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile e la FENAPI di Massa Carrara si mette a completa e gratuita disposizione di chiunque abbia bisogno di assistenza per l’inoltro della richiesta. “Siamo consapevoli che si tratta di un’azione sociale molto importante, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale – riferisce la FENAPI – per questo tutti i servizi si sono messi al lavoro da subito per rispondere in maniera precisa e capillare affinché tutti coloro che vivono in situazioni complesse e hanno diritto al Rem, riescano a fare la domanda all’Inps”.

Gli interessati possono rivolgersi alle sedi della Fenapi:

CARRARA in Via 7 Luglio,4

MASSA in Via Aurelia Ovest, 139

MONTIGNOSO in Via Roma,9

Centralino telefonico: 0585 74931