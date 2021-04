FENAPI:i pensionati possono valutare la loro situazione fiscale 2020 ai fini del 730 2021

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 aprile 2021, 18:53

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 aprile, sono 308.

mercoledì, 7 aprile 2021, 18:50

Si terrà sabato pomeriggio 10 aprile alle ore 15 la presentazione del libro della giornalista Angela Maria Fruzzetti dal titolo “Albertina e le altre” sulla pagina Facebook Bookcrossing Massa che ha da tempo avviato “Una pausa in Armonia”, eventistica on line all’insegna di presentazioni libri, autori emergenti ed eventi di...

mercoledì, 7 aprile 2021, 13:46

"Cinema chiuso, cuore aperto": si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara , si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile.

mercoledì, 7 aprile 2021, 12:25

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nel Comune di Fivizzano. Le letture, che interesseranno circa 5800 utenze, sono iniziate il 6 aprile e si concluderanno entro il 6 giugno.I tecnici incaricati per la lettura dei contatori di GAIA sono dotati di...

martedì, 6 aprile 2021, 22:30

Doppia Certificazione Unica e cassa integrazione, modello 730 obbligatorio per i lavoratori che hanno percepito gli ammortizzatori sociali nel corso del 2020.

martedì, 6 aprile 2021, 15:58

Giovedì 8 aprile alle ore 16.00 si terrà un incontro con SIMEST organizzato dalla Camera di Commercio di Massa-Carrara e dalla Camera di Commercio delle Riviere di Liguria dal titolo: L'internazionalizzazione con Simest - agevolazioni e servizi.

martedì, 6 aprile 2021, 15:41

Il Centro funzionale della Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per vento e neve, valido fino alle 18 di oggi per la neve e fino alle 20 per il vento, che interessa tutta la regione per quanto riguarda il vento, mentre per la neve interessa le zone settentrionali e centrali.

martedì, 6 aprile 2021, 13:59

In questi giorni i "vecchi" utenti del servizio "porta a porta", vale a dire i residenti delle zone di Marina e Avenza Ovest, vengono chiamati per la distribuzione di una fornitura di sacchi taggati per la raccolta della frazione secca/indifferenziata.

martedì, 6 aprile 2021, 13:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 6 aprile, sono 244. Tra Apuane e Lunigiana si contano solo 13 nuovi casi: Carrara 3, Massa 6, Montignoso 1; Aulla 2, Fosdinovo 1.

martedì, 6 aprile 2021, 10:11

Roberta Dei, presidente del Gruppo Misto al comune di Massa, torna sulla vicenda di Casa Ascoli, la casa di riposo in gravi condizioni finanziarie, per la quale la consigliera richiede, a nome del suo gruppo, la costituzione di una commissione di indagine consiliare: "Purtroppo, a breve - dice la Dei...