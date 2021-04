Forza Italia di Massa invita il sindaco a rivedere la propria decisione sulla collocazione del prefabbricato creandolo all'interno del parcheggio auto tra via Zolezzi e via Zini

martedì, 13 aprile 2021, 17:27

Forza Italia di Massa invita il sindaco a rivedere la propria decisione sulla collocazione del prefabbricato creandolo all'interno del parcheggio auto tra via Zolezzi e via Zini, lato monte dello stesso o, in alternativa, nel luogo indicato da cittadini e commercianti, il lato Carrara della piazza Pellerano.

"La realizzazione di un bagno pubblico nella zona centrale di Marina di Massa è indice di civiltà e realizza un servizio indispensabile per residenti e turisti, ma la posizione fa discutere - incalzano in una mozione - I commercianti e i residenti hanno civilmente protestato e manifestato la propria contrarietà al posizionamento in quella sede, chiedendo quantomeno lo spostamento della struttura dalla parte opposta della piazza, più precisamente lato Carrara, in considerazione del minor impatto ambientale, visivo e olfattivo".

Al momento il progetto, stando a Forza Italia "Andrebbe a impattare negativamente sulle attività commerciali e sulla fruizione dei servizi di consumo alimentare offerti dalle stesse e sull'utilizzo del giardino pubblico da parte, principalmente, di famiglie con bambini. L'opera, indispensabile come asserito in premessa, non costituisce certamente attrazione turistica da posizionare in bella vista, anche in considerazione del fatto che l'utilizzo potrebbe incidere sul decoro e igiene del luogo - concludono - La posizione più idonea potrebbe essere individuata all'interno del parcheggio auto sito tra Via Zolezzi e Via Zini. Si tratta di una collocazione che non andrebbe ad alterarne la funzione e la possibilità di utilizzo e, nello stesso tempo, renderebbe il manufatto più discreto alla vista e impatterebbe meno sulla piazza dove sono presenti attrazioni e giochi per bambini".