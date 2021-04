Fratelli d'Italia: "A completa disposizione per i ristoratori, in sede parlamentare"

Altre notizie brevi

venerdì, 23 aprile 2021, 19:47

Stefano Alberti, Pd di Massa, ha inviato richiesta di interrogazione al consiglio comunale sull'andamento dei lavori alla scuola Carducci di Poggioletto, che, a detta del consigliere di opposizione, ha in sospeso la seconda tranche di lavori riguardanti i servizi igienici, lavori, che sono stati per due volte inseriti negli elenchi...

venerdì, 23 aprile 2021, 19:43

"Oggi in occasione della visita istituzionale a Massa ho portato il saluto del governo alle autorità cittadine, al prefetto Claudio Ventrice, al questore Salvatore Calabrese e ai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri Americo Di Pirro, della Guardia di Finanza Gabriele Di Guglielmo e dei Vigili del Fuoco Calogero Daidone.

venerdì, 23 aprile 2021, 14:31

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 aprile, sono 232. In provincia questi sono i nuovi contagaiati: Carrara 9, Massa 10, Montignoso 1; Fivizzano 1, Villafranca in Lunigiana 1.

venerdì, 23 aprile 2021, 13:21

La ASL Toscana nord ovest, in relazione al caso che si è verificato a Fivizzano e in risposta al Comitato, ricorda che in caso di emergenza e di impossibilità dell’anestesista di prendere in carico un paziente critico, deve essere attivata la specifica procedura che, al punto 4.5, prevede l’intervento immediato...

venerdì, 23 aprile 2021, 13:20

"A più riprese - afferma Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega - tramite appositi atti consiliari, abbiamo sollecitato la Regione a prendere provvedimenti in merito alla presenza, in alcune aree della Toscana, della vespa velutina, un calabrone di origine asiatica, giustamente molto temuto dagli apicoltori." "Purtroppo - prosegue il consigliere...

venerdì, 23 aprile 2021, 09:24

Eleonora Cantoni, referente della Lega di Massa, annuncia l'apertura del tesseramento 2021 e comunica a tutti i simpatizzanti che sabato 24 aprile dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in sede, in galleria Leonardo Da Vinci, in presenza della responsabile del tesseramento comunale Irene Mannini, sarà possibile iscriversi al partito.L'attività della...

giovedì, 22 aprile 2021, 17:11

"Le Alpi Apuane non possono più aspettare. Stop alla devastazione delle montagne". Athamanta in occasione della Giornata Mondiale della Terra ha ricordato che "l'industria del marmo sta mangiando le nostre montagne. Una volta spianate non ci saranno più.

giovedì, 22 aprile 2021, 16:14

L’amministrazione comunale, con determina dirigenziale, ha autorizzato il progetto esecutivo per la rimozione dei rifiuti nel terrapieno antistante alla ex Colonia Torino e la risistemazione di quel tratto di arenile. Ottenuto il parere favorevole della commissione paesaggistica e superato anche l’esame della conferenza dei servizi asincrona, il comune di Massa...

giovedì, 22 aprile 2021, 15:38

Proseguono come da programma i lavori di manutenzione al ponte ferroviario sul fiume Taro in prossimità della stazione di Borgo Val di Taro, tra Pontremoli e Berceto sulla linea Parma – La Spezia.

giovedì, 22 aprile 2021, 14:38

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 aprile, sono 329. In provincia di Massa-Carrara si registrano i seguenti casi oggi: Carrara 11, Massa 25; Aulla 4, Fivizzano 31, Fosdinovo 2, Mulazzo 1, Pontremoli 1.