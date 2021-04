Horeca, riunione sulla tassazione comunale

Altre notizie brevi

giovedì, 15 aprile 2021, 17:47

L’amministrazione, tramite l’assessorato all’ambiente di Paolo Balloni informa che è in via di pubblicazione all’Albo il bando per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a favore di privati per interventi di bonifica dell'amianto.

giovedì, 15 aprile 2021, 14:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 aprile, sono 336. Tra Apuane e Lunigiana si registrano 50 nuovi contagi: Carrara 13, Massa 23; Aulla 3, Bagnone 1, Comano 1, Fivizzano 2, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 3, Podenzana 1, Villafranca in Lunigiana 2.

mercoledì, 14 aprile 2021, 21:25

“A fine gennaio - affermano Elisa Montemagni ed Alessandro Capecchi, consiglieri regionali di Lega e Fratelli d’Italia - avevamo evidenziato come sul sito istituzionale del Parco delle Alpi Apuane, invece che apparire, per Legge, la situazione economico-patrimoniale relativa al 2019 dei vari membri del Consiglio Direttivo, ci fosse una lettera...

mercoledì, 14 aprile 2021, 14:22

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 aprile, sono 315. In provincia di Massa-Carrara si segnalano i seguenti casi: Carrara 5, Massa 13, Montignoso 2; Aulla 2, Fivizzano 5, Villafranca in Lunigiana 2.

mercoledì, 14 aprile 2021, 12:27

La Fenapi ricorda che presentando la dichiarazione coi modelli 730 o redditi è possibile detrarre le spese d’affitto sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale. La normativa prevede diverse casistiche di detrazione che variano in funzione dei soggetti che la richiedono e in particolare a seconda del reddito percepito durante...

mercoledì, 14 aprile 2021, 11:25

Le vicende della Carrarese, in un momento delicatissimo, stanno tenendo banco nella vita cittadina e nella comunicazione.: nei giorni scorsi, è comparso un post su facebook , sul profilo di Marzia Paita, che ha scatenato la polemica social e non: Nicola Abruzzese, segretario del PD di Carrara, in un comunicato,...

mercoledì, 14 aprile 2021, 10:47

Cinema chiuso? Cuore aperto" si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara, si potrà così' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile.

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:18

Nei giorni scorsi a Carrara è venuto alla luce, un fatto assai grave che si è perpetuato per oltre un anno, ai danni di un cinquantasettenne omosessuale, più volte attaccato pesantemente da persone del vicino di casa, con un'insistenza tale, che la vittima si è trovata costretta a cambiare casa,...

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:11

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha dichiarato il "piccolo Gigante", così è soprannominato il Bivacco Aronte, bene di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico.Il lavoro congiunto svolto dai soci CAI della Sezione Ligure di Genova, di Massa e da Franca Leverotti, ha...

martedì, 13 aprile 2021, 20:34

Con decreto firmato in data odierna il sindaco Francesco Persiani, dopo aver svolto i colloqui con tutti i candidati, ha affidato l’incarico di commissario della APSP Casa G. Ascoli al dott. Alessandro Pezzoli.