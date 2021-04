I consigli del Cinema Garibaldi dal 15 al 21 aprile

Cinema chiuso? Cuore aperto" si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara, si potrà così' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile. Il voucher, le tessere per la scontistica, gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo , si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo. NOVITA': PUOI ACQUISTARE I NUOVI ABBONAMENTI ON LINE TRAMITE IL NOSTRO SITO: https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptionsVI CONSIGLIAMO IN TV

GIOVEDI 15 APRILE

Ore 21.10 CAPTAIN PHILLIPS-ATTACCO A MARE APERTO (RaiMovie) La cronaca del Capitano Phillips dell'incontro avvenuto in mare con i pirati somali. Il film ha ottenuto 6 candidature a Premi Oscar, 4 candidature ai Golden Globes



VENERDI 16 APRILE

Ore 21.10 FROST/NIXON IL DUELLO (Tv2000) Il più famoso duello politico televisivo della storia: quello tra il Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, colpito dallo scandalo Watergate, e David Frost, cronista sottovalutato dagli uffici del Presidente. Il film ha ottenuto 5 candidature a Premi Oscar, 6 candidature ai Golden Globes,



SABATO 17 APRILE Ore 17.40 TUTTI I SANTI GIORNI (RaiMovie) La storia d'amore tra Giulio e Antonia, diversissimi ma incredibilmente compatibili. Due giovani alle prese con l'idea di avere un figlio che non vuole arrivare. Il film ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d'Argento, 3 candidature e vinto un premio ai David di Donatello.

Ore 19.30 TUTTA COLPA DEL VULCANO (RaiMovie) Aprile 2010. Alain e Valerie, separati da vent'anni, sono sullo stesso volo diretto a Corfù quando l'eruzione del vulcano Eyjafjallajökull li costringe ad atterrare a Stoccarda. E a proseguire insieme.

Ore 21.10 THE WIFE -VIVERE NELL'OMBRA(RaiMovie) La relazione di una coppia sposata va in pezzi durante un viaggio per partecipare alla cerimonia del Premio Nobel a Stoccolma. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, ha vinto un premio ai Golden Globes

Ore 22.55 LA DUCHESSA (RaiMovie) Lady Georgiana Spencer è una giovane aristocratica in età di matrimonio. Sposando William Cavendish, duca del Devonshire, dovrà rassegnarsi all'indifferenza del marito e a un ménage à trois con la sua migliore amica. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes



DOMENICA 18 APRILE Ore 16.35 STEVE JOBS (Iris) Michael Fassbender è il protagonista di un film dedicato alla figura rivoluzionaria di Steve Jobs e alle sue brillanti intuizioni. Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar, 4 candidature e vinto 2 Golden GlobesOre 19.00 TRAINING DAY (Iris)Una dicotomia tra poliziotto buono e cattivo già vista, ma che si regge sul talento di due attori straordinari.Ore 21.40 PASSIONE (RaiStoria) Un'appassionata cartolina che esplora la musica e la musicalità di Napoli.

Ore 23.10 LOVING VINCENT (Rai5) Attraverso 60000 tele dipinte a mano un suggestivo viaggio nella vita e nell'arte di uno dei più grandi artisti di sempre. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes.



LUNEDI 19 APRILE

Ore 15.05 DISASTRO A HOLLYWOOD (Iris) Una commedia brillante che diverte il grande pubblico mostrando il 'dorato' mondo di Hollywood.

Ore 21.00 LA LEGGE DELLA NOTTE (Iris) Adattamento di un romanzo di Dennis Lehane, con Leonardo DiCaprio come produttore e Ben Affleck alla regia (oltre che attore protagonista). Il film ha ottenuto 1 candidatura a Critics Choice Award

Ore 23.00 APPALOOSA (RaiMovie) La storia dello sceriffo Virgil Cole e del suo vice Everett Hitch, che si sono fatti la fama di pacificatori nelle città senza legge sorte nelle terre selvagge del vecchio West.



MARTEDI 20 APRILE

Ore 21.10 SULLA MIA PELLE (RaiMovie)La storia del trentenne romano morto all'ospedale Sandro Pertini il 22 ottobre 2009 mentre si trovava in custodia cautelare. Il film ha ottenuto 9 candidature e vinto 4 David di Donatello

Ore 23.10 SNOWDEN (RaiMovie) Joseph Gordon-Levitt dà spessore e qualità alla visione personale di Stone del mistero Snowden.

MERCOLEDI 21 APRILE

ORE 21.00 UNA STORIA VERA (Iris) È la vera storia di un 73enne deciso a far visita al fratello. I due non hanno mai avuto un grande rapporto. .. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 2 candidature a Golden Globes

Ore 23.25 MICHAEL CLAYTON (Iris) Michael Clayton 'aggiusta' situazioni compromettenti per i clienti più facoltosi dello studio legale presso cui lavora. Finché un giorno viene messo di fronte a una scelta morale ineludibile. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar

I FILM CHE VEDRETE IN ESCLUSIVA AL CINEMA NELLA PROSSIMA RIAPERTURA:

Al Nuovo La Spezia , Astoria Lerici, Garibaldi Carrara

UN ALTRO GIRO Quattro amici sperimentano una strana teoria per stimolare la propria mente. Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, 4 candidature e vinto un premio ai BAFTA, ha vinto 4 European Film Awards, ha vinto un premio ai Cesar, 1 candidatura a Satellite Awards, 1 candidatura a Critics Choice Award. Un film che celebra la sete di vita e indica una strada possibile, con un pool di attori in stato di grazia

VOYAGERS Un gruppo di bambini viene inviato in una missione spaziale per popolare un pianeta appena scoperto, ma si trasforma presto in una primitiva colonia tribale dopo che il loro capitano adulto viene ucciso. Questo è il nostro futuro. Pronti a sapere cosa si prova?



RIFKIN'S FESTIVAL Una coppia americana sposata va al Festival di San Sebastian e si lascia coinvolgere dalla magia dell'evento, dalla bellezza e dal fascino della città e dalla fantasia dei film. Il nuovo film di Woody Allen.

IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI con MioCinema, che persegue nel suo intento di affiancare e rafforzare la proposta cinematografica in sala, una veste grafica accessibile tramite app sulle più diffuse smart TV, offrendo agli utenti una rinnovata e più comoda esperienza, non solo attraverso computer e tablet ma con la possibilità di godersi i film anche sullo schermo televisivo. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI e registrati nuovamente.Bad Luck Banging Or Loony Porn, vincitore dell'Orso d'Oro all'ultimo Festival di Berlino. Bad Luck banging or Loony Porn disponibile sulla piattaforma a partire dal 16 aprile: il NUOVO con Miocinema, inoltre, in collaborazione con il Trieste Film Festival, offrirà ai propri utenti una rassegna dedicata a Radu Jude.

I film MioCinema Originals The Dissident e Asia, e la prima visione QT8 | Quentin Tarantino – The First Eight sono acquistabili al prezzo speciale di 5€. Se ancora non li hai visti, da domani hai la possibilità di goderti a prezzo scontato due grandi esclusive di MioCinema per l'Italia e il documentario su uno dei registi più apprezzati di sempre. TUTTI I NOSTRI AFFANNI" Un progetto nato all'inizio di Marzo 2020, quando, a seguito dell'avanzata del COVID-19, il Governo ordinò l'auto-isolamento obbligatorio a tutti i cittadini. Anna, Mamadou, Waleed e Ajmeen, Simone, Gil, Suor Miriam, Suon Daisy, Suor Milena, Regina e Gideon: un palazzo di Torino che diventa un'unica finestra su tanti mondi diversi e lontani, tutti accomunati dalla stessa incertezza, dalla stessa preoccupazione per il futuro, dallo stesso rifugiarsi nel passato e negli affetti più intimi, per fronteggiare la precarietà del presente.UNA RASSEGNA DEDICATA AI PREMI OSCAR DAL 14 APRILE La cerimonia degli Oscar del prossimo 25 Aprile sarà la prima a svolgersi in tempi di pandemia. A partire dal 14 Aprile, IL NUOVO ASTORIA - GARIBALDI con MioCinema vogliono accompagnare i suoi spettatori verso questa strana edizione dell'evento più prestigioso dell'industria cinematografica proponendo la rassegna "Un Oscar al Giorno", una selezione di 11 titoli premiati nella categoria del miglior film straniero.

Una raccolta di film dell'ultimo trentennio provenienti da Europa, Medio Oriente, Giappone, America Latina, nello spirito della qualità e della multiculturalità tipici di MioCinema, e con un doveroso omaggio a Elio Petri a 50 anni dall'uscita nelle sale del suo film più discusso.

INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO (1971)IL PRANZO DI BABETTE (1988)

MARE DENTRO (2005)

DEPARTURES (2009)

IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (2010)

IN UN MONDO MIGLIORE (2011)

UNA SEPARAZIONE (2012)

AMOUR (2013)

IDA (2015)

IL CLIENTE (2017)

UNA DONNA FANTASTICA (2018)ISTRUZIONI:

