I consigli del Garibaldi Carrara dall'8 al 14 aprile

mercoledì, 7 aprile 2021, 13:46

"Cinema chiuso, cuore aperto": si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara , si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile. Il voucher, le tessere per la scontistica , gli abbonamenti da 10, 15, e 50 ingressi avranno durata di 12 mesi dalla data di riapertura e saranno utilizzabili tutti i giorni della settimana, festivi compresi. Se alcune persone per le restrizioni sono impedite di raggiungere la sede di Via Colombo , si può prenotare telefonicamente al 348 5543921 e lo può ricevere comodamente al suo indirizzo. NOVITA': PUOI ACQUISTARE I NUOVI ABBONAMENTI ON LINE TRAMITE IL NOSTRO SITO: https://ilnuovo.nuovospezia.18tickets.it/subscriptions

VI CONSIGLIAMO IN TV

GIOVEDI 8 APRILE

Ore 21.20 UNA GIUSTA CAUSA (Rai3) L'appassionata vita di Ruth Ginsburg, un'icona femminista che ha combattuto per i diritti delle donne.

VENERDI 9 APRILE

Ore 21.10 ME END ORSON WELLES (Tv2000) Il film è tratto da un romanzo di Robert Kaplow che racconta la storia di un 17enne che nel 1937 ottiene un piccolo ruolo al Mercury Theatre di New York in un allestimento del Giulio Cesare diretto da un geniale 22enne: Orson Welles.

SABATO 10 APRILE

Ore 17.20 LA MOGLIE DEL CUOCO (RaiMovie) Marithé lavora in un istituto per adulti e aiuta gli altri a trovare la loro vera vocazione. L'incontro con Carole cambierà la vita di entrambe

Ore 21.00 IPOTESI DI COMPLOTTO (Iris) Il protagonista della vicenda è Jerry Fletcher , un maniacale tassista di New York tormentato dalle sue paranoiche ipotesi complottiste. Jerry si confida spesso con l'assistente del procuratore Alice Sutton, la quale finge di indagare sui suoi assurdi sospetti per calmare i fragili nervi dell'uomo.

DOMENICA 11 APRILE

Ore 21.20 UNFAITHFUL - L'AMORE INFEDELE (Rai4) La serenità di una coppia borghese viene scossa dal tradimento di lei. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes

Ore 23.00 IL LATO POSITIVO (Paramount Network) Patrick, ex insegnante liceale, torna a casa dalla madre dopo un ricovero in una clinica psichiatrica. L'uomo tenta di riconquistare l'ex moglie, prima di invaghirsi di una vicina eccentrica. Il film ha ottenuto 8 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar

LUNEDI 12 APRILE

Ore 14.00 LE AVVENTURE DEL BARONE DI MAUCHAUSEN (Iris) Diretto da Terry Gilliam, in cui vengono raccontati i fantastici viaggi di un bizzarro aristocratico del diciottesimo secolo.

Ore 21.15 BLACK RAIN -PIOGGIA SPORCA (La7) Un poliziotto americano deve consegnare alle autorità nipponiche un gangster giapponese che ha commesso vari delitti nei due paesi. Ma all'arrivo a Tokyo ...... Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar.

MARTEDI 13 APRILE

Ore 21.10 THE IDOL (RaiMovie) Un film sul popolare cantante palestinese Mohammed Assaf, dall'infanzia all'età adulta, e la sua vita a Gaza fino alla vittoria del talent Arab Idol. Il film è stato premiato a Middle East

MERCOLEDI 14 APRILE

Ore 21.00 MICHAEL CLAYTON (Iris) Michael Clayton 'aggiusta' situazioni compromettenti per i clienti più facoltosi dello studio legale presso cui lavora. Finché un giorno viene messo di fronte a una scelta morale ineludibile. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar

I FILM CHE VEDRETE IN ESCLUSIVA AL CINEMA NELLA PROSSIMA RIAPERTURA:

Al Nuovo La Spezia , Astoria Lerici, Garibaldi Carrara

DUE Due donne vivono il loro amore in segreto finché qualcosa non minaccia di portarle allo scoperto. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes, 3 candidature e vinto un premio ai Cesar.

CORPUS CHRISTI La vita di un ragazzo cambia a causa di un equivoco che lo fa diventare prete. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 4 candidature agli European Film Awards, 1 candidatura a Cesar, 1 candidatura a Goya.

PIECES OF WOMAN A seguito di un evento traumatico, Maya avverte su di sè una crescente pressione. Come deve reagire? Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Venezia.

MIO CINEMA LA PIATTAFORMA DEL NUOVO-ASTORIA-GARIBALDI

IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI con MioCinema, che persegue nel suo intento di affiancare e rafforzare la proposta cinematografica in sala, una veste grafica accessibile tramite app sulle più diffuse smart TV, offrendo agli utenti una rinnovata e più comoda esperienza, non solo attraverso computer e tablet ma con la possibilità di godersi i film anche sullo schermo televisivo. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI e registrati nuovamente.

"APPLES" Dopo il successo dell'anteprima sold out , "Apples" è nuovamente disponibile al Nuovo-Astoria-Garibaldi su MioCinema . Alla fine, siamo semplicemente la somma di tutte le cose che non dimentichiamo? Il regista Christos Nikou se lo chiede con questo film spiazzante e surreale, regalandoci un indimenticabile protagonista e un'affascinante riflessione sulla memoria, l'identità e il complesso meccanismo di archiviazione dei ricordi.

Arriva l'8 e il 9 aprile per un'anteprima esclusiva di due giorni Bad Luck Banging Or Loony Porn, vincitore dell'Orso d'Oro all'ultimo Festival internazionale del film di Berlino. Provocante, ironico, pungente, vibrante: un film potente e attualissimo che certamente non lascia indifferenti. Insomma, non puoi proprio perderlo! I posti disponibili per l'anteprima sono in esaurimento: pre-ordinalo subito!

da Martedì 6 Aprile al NUOVO-ASTORIA GARIBALDI troverete su MioCinema una speciale rassegna dedicata a Silvano Agosti, regista, scrittore, ma anche filosofo, poeta e saggista, fondatore e gestore dal 1982 della storica sala d'essai "Azzurro Scipioni", divenuta punto di riferimento culturale del quartiere di Prati e di tutta la città di Roma."AZZURRO SILVANO" vuole essere un omaggio ad un maestro di cinema ironico e sensibile, che nei suoi 39 anni di attività ha aperto le porte dell'Azzurro Scipioni a tutti gli appassionati della cinematografia d'autore, condividendo con essi la passione di goderne sul grande schermo.La rassegna propone dieci titoli, tra lungometraggi e documentari, di cui Silvano Agosti ha firmato la regia, e di cui è il più delle volte anche produttore e montatore: dal film d'esordio "Il giardino delle Delizie", con le musiche di Ennio Morricone, al più recente documentario "Ora e sempre riprendiamoci la vita".Questa la lista completa dei titoli: IL GIARDINO DELLE DELIZIE - NP Il SEGRETO - NEL PIU ALTO DEI CIELI - QUARTIERE - UOVA DI GAROFANO - L'UOMO PROIETTILE - LA SECONDA OMBRA- LA RAGION PURA - IL FASCINO DELL' IMPOSSIBILE - ORA E SEMPRE RIPRENDIAMOCI LA VITA . Ad introdurre lo speciale sarà il regista Gianni Amelio, che incontrerà Silvano Agosti Martedì 6 Aprile alle ore 20.30 in una diretta Facebook

SEZIONE CONTENUTI "EXTRA" Vi ricordiamo che AL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI su MioCinema trovate la sezione "EXTRA", una sezione in cui tutte le nostre interviste e gli esclusivi eventi live restano sempre accessibili agli utenti in maniera completamente gratuita. Anche questi contenuti possono essere molto utili per i vostri canali social

ISTRUZIONI:

ACCOUNT E REGISTRAZIONE

La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail.Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

