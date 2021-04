Il consigliere Lenzetti e il suo gruppo di lavoro si fanno portavoce dei cittadini, sollevando le problematiche che ripetutamente insorgono sul territorio di Montignoso all'arrivo del brutto tempo

martedì, 13 aprile 2021, 17:25

Il consigliere Lenzetti e il suo gruppo di lavoro si fanno portavoce dei cittadini, sollevando le problematiche che ripetutamente insorgono sul territorio di Montignoso all'arrivo del brutto tempo. "Allagamenti nei pressi delle scuole, sul viale Marina e su varie strade della Renella, fossi di scolo che non riescono a far defluire le acque, strade allagate sono solo alcuni dei disagi causati dalla pioggia - incalzano - È una vera indecenza, che ogni volta gran parte del territorio comunale sia interessato da allagamenti con seri rischi alla circolazione stradale e disagi importanti come l'impossibilità di accedere alle visite dei defunti al cimitero di San Vito, dove pare che anche l'ossario sia stato interessato dall'allagamento". A niente sono servite le passate segnalazioni e interrogazioni: "Il sindaco era favorevole alla realizzazione di un forno crematorio e, per convincere i cittadini della necessità, parlava di senso di civiltà che però visti gli ultimi anni pare che non ci sia mai stato - continuano - Vogliamo segnalare inoltre l'invasione dei detriti che con la pioggia invade l'Aurelia. Sarebbe opportuno che si facesse pressione sull'amministrazione di Massa, competente per via Canalmagro, in modo che con interventi mirati, risolvesse il problema che ricade da anni completamente su Montignoso".