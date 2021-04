Il cordoglio di De Pasquale a Giani per la perdita della mamma

Altre notizie brevi

giovedì, 1 aprile 2021, 19:36

"Pazienza ne hanno avuta fin troppa": così interviene Italia Nostra di Massa a seguito delle parole del sindaco ai cittadini di avere fiducia e portare pazienza riguardo il restauro di piazza della stazione. "Il primo a non avere fiducia, inoltre, è lo stesso Persiani che non ha mai dato pubblicità...

giovedì, 1 aprile 2021, 16:14

A seguito della comunicazione con cui l’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest ha dato notizia di alcuni casi di positività al covid-19 riscontrati presso la scuola dell’infanzia Taibi di Fossone, il sindaco Francesco De Pasquale ha scritto alla dirigente scolastica sollecitando l’attivazione della didattica a distanza dal 7 marzo (giorno...

giovedì, 1 aprile 2021, 14:51

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 aprile, sono 469. In provincia di Massa-Carrara si contano 65 nuovi casi: Carrara 25, Massa 24, Montignoso 2; Aulla 3, Bagnone 1, Pontremoli 7, Villafranca in Lunigiana 3.

giovedì, 1 aprile 2021, 11:52

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che il dottor Luigi Cherubini, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso e il dottor Sergio Salvi, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Carrara, hanno cessato la loro attività.L’ASL invita i loro pazienti a scegliere un nuovo medico usando i diversi canali disponibili: personalmente...

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:01

L'Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che le certificazioni per l'esenzione per reddito dal pagamento dei ticket sanitari sono in scadenza dal 31 marzo 2021.

mercoledì, 31 marzo 2021, 17:46

La sezione comunale di “Ancora Italia. Per la sovranità democratica” (partito che raccoglie l’eredita di “Vox Italia”), esprime la sua contrarietà alla decisione del sindaco Persiani di chiudere l’accesso alle aree verdi comunali. "La scelta - dichiara -, dettata -immaginiamo- più dalle forti pressioni di parte dell’opinione pubblica che da...

mercoledì, 31 marzo 2021, 12:36

Giovedì 8 aprile alle 16 si terrà l'evento "L'internazionalizzazione con Simest - Agevolazioni e servizi". Programma:- ore 16.00: Saluti istituzionali: Dino Sodini, Commissario della Camera di Commercio di Massa-Carrara Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria- ore 16.15: Strategia di Internazionalizzazione oggi: Roberto Rio, Vice Presidente SIMEST- ore 16.45:...

mercoledì, 31 marzo 2021, 10:36

Cinema chiuso, cuore aperto" si può acquistare uno o più biglietti per il cinema, fare le nuove tessere e abbonamenti validi oltre che per Il Nuovo La Spezia, anche Astoria Lerici e Garibaldi Carrara, si potrà cosi' aiutare a sostenere la sala in questo momento difficile.

mercoledì, 31 marzo 2021, 09:39

Il Pd di Massa ha chiesto ufficialmente un'interrogazione al sindaco di Massa per la questione di Casa Ascoli, una casa di riposo, che stando alla documentazione, verserebbe in condizioni finanziarie non buone, al punto di non potersi caricare di altri costi che ne peggiorerebbero la situazione.L'interrogazione nasce dall'aver rilevato un...

martedì, 30 marzo 2021, 19:43

Il Centro Documentazione Handicap del Comune di Carrara indice la XIX^ Edizione del Concorso Letterario FantasticHandicap per racconti sul tema dell’handicap.Il Concorso è suddiviso in due sezioni: sezione “A” adulti, Sezione “B” ragazzi (fino al 18° anno d’età).I concorrenti dovranno inviare solo un racconto in lingua italiana inedito, mai apparso...