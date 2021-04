Isole ecologiche interrate: la soddisfazione della Lega

lunedì, 26 aprile 2021, 22:03

Il capogruppo della Lega Nicola Martinucci esprime la soddisfazione del gruppo sulle iniziative della giunta Persiani e dell'azienda speciale Asmiu per quanto riguarda la costruzione di nuove isole ecologiche interrate nella città e dà atto che neanche la pandemia è riuscita a frenare i piani dell'amministrazione sulla raccolta differenziata: progetto che è iniziato con il vecchio AD Lorenzo Porzano e che sta portando avanti il suo successore Massimiliano Fornari. In questi giorni il gruppo Lega ha recepito gli apprezzamenti dei residenti di Mirteto e di Romagnano riguardo la nuova raccolta e altrettanti ne sta ricevendo dai residenti di Quercioli e di Poggi sull'installazione delle nuove isole ecologiche davanti al Santuario dei Quercioli e davanti al parco in via Donne Partigiane: in questi tre anni di mandato il gruppo Lega ha più volte recepito le richieste dei cittadini di queste zone e ha posto all'attenzione della giunta la necessità di riqualificarne l'igiene urbana. L'opposizione aveva scommesso sul fatto che l'Amministrazione non sarebbe riuscita a cambiare nulla: questa è la riprova di come il duro lavoro ripaga sempre e di come la differenza con le altre amministrazioni è evidente.

Il gruppo Lega ringrazia infine l'Amministrazione Persiani e l'azienda Asmiu per l'ottimo lavoro svolto in questi anni e continua ad offrire il proprio supporto come già in passato ha sempre fatto.