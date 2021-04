Lega: "Frecciarossa, dalla Regione solo promesse"

giovedì, 8 aprile 2021, 12:56

La Lega di Massa interviene in merito alle tardive considerazioni del consigliere Stefano Alberti sull'esigenza che il FrecciaRossa 1000 effettui fermata anche presso la stazione di Massa.



"Già lo scorso 12 Giugno 2020 infatti - spiega la Lega - il consigliere Frugoli in un suo comunicato aveva espresso le medesime considerazioni. Accadde poi che il Consigliere Regionale Giacomo Bugliani, in piena campagna elettorale, dichiarò di aver già parlato con il Governatore della Toscana e che il problema sarebbe stato presto risolto. La Lega è felice che il Partito Democratico condivida quanto da lei già pubblicamente espresso ma, date le dichiarazioni del consigliere Alberti, solleva un dubbio sul fatto che Bugliani abbia davvero fatto in modo, in questi mesi, che il Frecciarossa potesse avere la sua fermata anche a Massa, o se invece abbia solo illuso i suoi concittadini con promesse da campagna elettorale. D'altronde lo sappiamo, la nostra Provincia è da sempre il fanalino di coda per la Toscana: per Giani e per il PD è più importante investire su altri territori. Alberti ha fatto bene a "stirare le orecchie" al collega di partito Bugliani: servono fatti, non basta qualche proclama di campagna elettorale o restare rintanato nel proprio ufficio e presentarsi in città solo in occasione di qualche taglio di nastro, per ottenere il posto di Assessore in Regione, ruolo a cui il nostro Consigliere Regionale ha sempre dichiaratamente ambito. La Lega dunque ringrazia il consigliere del PD Alberti per aver risollevato l'attenzione su un tema a lei caro ed è nuovamente pronta a sostenere la richiesta a tutti i livelli, sperando che altrettanto faccia il Partito Democratico: questo perchè, riprendendo le parole di Frugoli nel comunicato del 12 Giugno 2020 "è vergognoso che la nostra Provincia non sia stata tenuta in considerazione per la fermata del Frecciarossa e che si sia mancato di rispetto ai cittadini e agli operatori turistici e commerciali del territorio".