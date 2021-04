Lega Massa: aperto il tesseramento 2021

Altre notizie brevi

"Le Alpi Apuane non possono più aspettare. Stop alla devastazione delle montagne". Athamanta in occasione della Giornata Mondiale della Terra ha ricordato che "l'industria del marmo sta mangiando le nostre montagne. Una volta spianate non ci saranno più.

L’amministrazione comunale, con determina dirigenziale, ha autorizzato il progetto esecutivo per la rimozione dei rifiuti nel terrapieno antistante alla ex Colonia Torino e la risistemazione di quel tratto di arenile. Ottenuto il parere favorevole della commissione paesaggistica e superato anche l’esame della conferenza dei servizi asincrona, il comune di Massa...

Proseguono come da programma i lavori di manutenzione al ponte ferroviario sul fiume Taro in prossimità della stazione di Borgo Val di Taro, tra Pontremoli e Berceto sulla linea Parma – La Spezia.

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 aprile, sono 329. In provincia di Massa-Carrara si registrano i seguenti casi oggi: Carrara 11, Massa 25; Aulla 4, Fivizzano 31, Fosdinovo 2, Mulazzo 1, Pontremoli 1.

"Sono passati mesi - scrive il Cinema Garibaldi - dall'ultimo film che gli italiani hanno assaporato, comodi, sulle poltrone dei cinema. Un piacere fine e galante, che accompagna talvolta per ore tutti i 5 sensi, attraverso storie vere o di finzione che danno vita ad un cocktail di emozioni che...

Domani, venerdì 23 aprile alle ore 10.00, l'On. Manfredi Potenti sarà, insieme al Sindaco Francesco Persiani, in visita alla nostra casa di reclusione a Massa.Sarà occasione per verificare lo status quo del nostro carcere e portare all'attenzione del Governo le problematiche che lo riguardano, prima fra tutte quella delle condizioni...

Gli enti locali e il sistema sanitario hanno ripreso le assunzioni, ma nei contratti collettivi in fase di rinnovo si sta pensando di inserire il “silenzio-assenso” per l’adesione al fondo pensionistico Perseo-Sirio. E.P. Cobas La Spezia e Massa-Carrara spiega che se tale meccanismo non viene esplicitamente rifiutato, i contributi verranno...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 aprile, sono 282. In provincia di Massa-Carrara si registrano solo 41 nuovi casi (zero in Lunigiana): Carrara 27, Massa 14.

La violenza sulle donne è un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante. Per contrastarlo, l’Amministrazione comunale intende farsi portavoce e promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione, in collaborazione con la Consulta delle Donne e con il supporto degli esercizi commerciali del territorio, già accolta in diversi Comuni toscani e nazionali.

Iniziano i lavori previsti al km 10 della Sp 4 di Antona nel comune di Massa.