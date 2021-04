Matteo Bertucci: "Andrea Barotti ha le idee confuse, plauso alla giunta Persiani per la questione ASL"

sabato, 10 aprile 2021, 09:36

Matteo Bertucci, presidente della lista civica a sostegno del sindaco Persiani, risponde alle affermazioni del consigliere di opposizione Andrea Barotti, che ha sollevato delle obiezioni sul modus operandi del sindaco Persiani e della giunta, in merito alla questione legata alla ASL e in particolare sull'insediamento della Casa della Salute negli spazi dell' ex ospedale massese, a detta del consigliere, non idonei: "Non si capisce come possa ritenersi che un complesso che da sempre ha ospitato servizi sanitari- dice il comunicato - possa avere spazi inadeguati ed inidonei per accogliere l'utenza che, immaginiamo, sarà comunque minore di quella di un presidio ospedaliero. Quando poi il consigliere Barotti - prosegue - cerca di scaricare talune responsabilità sul Sindaco, accusandolo di "limitarsi a comunicare le decisioni della sua Giunta" viene da pensare che non abbia neppure capito che la decisione è stata assunta dalla Regione Toscana, proprietaria dell'immobile, così come è stata la stessa Regione a bocciare l'ipotesi dell'area stazione, progetto esaltato da Barotti. Da troppi anni si discute sulla necessità per Massa e la popolazione di un nuovo distretto sanitario, quanto sull'opportunità di restituire al vecchio ospedale maggiore decoro. Come gruppo consiliare lista civica - conclude - si può solo esprimere soddisfazione per l'operato del sindaco e il suo aver interloquito con Asl e Regione per addivenire ad una soluzione non più rinviabile".