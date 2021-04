Nicola Abruzzese (Pd Carrara): "Incomprensibili le esternazioni della Paita riguardo la Carrarese"

Le vicende della Carrarese, in un momento delicatissimo, stanno tenendo banco nella vita cittadina e nella comunicazione.: nei giorni scorsi, è comparso un post su facebook , sul profilo di Marzia Paita, che ha scatenato la polemica social e non: Nicola Abruzzese, segretario del PD di Carrara, in un comunicato, critica la consigliera pentastellata per l' inappropriata, a suo dire, uscita: "Che bisogno c'era di inserirsi in un momento delicatissimo della Carrarese in maniera provocatoria come ha fatto la presidente della commissione Lavori Pubblici associando maliziosamente le prestazioni sportive negative alla disponibilità piena della fruibilità dello stadio. Invece di rassicurare gli sportivi- continua- la consigliera Paita ha scatenato uninutile polemica che ha il sapore di una ritorsione nei confronti di tifosi e società rei di aver criticato l'amministrazione due anni fa in merito alle difficoltà oggettive sulla messa a norma dello stadio".



Nel comunicato, inoltre, si menziona il recente cambio di allenatore , a sostituzione di Silvio Baldini , Totò Di Natale e la situazione in cui, per motovi legati alla pandemia, le occasioni di incontro e distrazione che il calcio porta con sè, quindi un clima di stress da parte di tanti tifosi e di tutta la cittadinanza in generale : "I tifosi e la squadra meritano rispetto e chi ha una funzione pubblica deve tenerne conto ed accettare le critiche che il ruolo necessariamentegli comporta senza immaginare ritorsioni e ripicche social, sintomo di inadeguatezza e di scarso senso delle istituzioni".