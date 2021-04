Nuova raccolta alimentare della Lega Giovani

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 aprile 2021, 18:31

Gli enti locali e il sistema sanitario hanno ripreso le assunzioni, ma nei contratti collettivi in fase di rinnovo si sta pensando di inserire il “silenzio-assenso” per l’adesione al fondo pensionistico Perseo-Sirio. E.P. Cobas La Spezia e Massa-Carrara spiega che se tale meccanismo non viene esplicitamente rifiutato, i contributi verranno...

mercoledì, 21 aprile 2021, 14:52

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 aprile, sono 282. In provincia di Massa-Carrara si registrano solo 41 nuovi casi (zero in Lunigiana): Carrara 27, Massa 14.

mercoledì, 21 aprile 2021, 14:17

La violenza sulle donne è un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante. Per contrastarlo, l’Amministrazione comunale intende farsi portavoce e promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione, in collaborazione con la Consulta delle Donne e con il supporto degli esercizi commerciali del territorio, già accolta in diversi Comuni toscani e nazionali.

mercoledì, 21 aprile 2021, 12:26

Iniziano i lavori previsti al km 10 della Sp 4 di Antona nel comune di Massa.

mercoledì, 21 aprile 2021, 11:45

Cinque itinerari lungo le terre del crinale, attraverso la storia, l'arte, le tradizioni e i piatti tipici: sono il risultato del primo Hackathon della Comunità del cibo di crinale, la maratona di idee organizzata sul tema “Dalla Comunità del Cibo a Comunity Food Lab” , che si è conclusa nei...

mercoledì, 21 aprile 2021, 11:00

Adesione della consigliera provinciale di parità, Diana Tazzini, alla campagna selfie a sostegno del DDL Zan: “Anch'io come molti altri ho preso parte a questa iniziativa social del selfie a sostegno del DDL Zan, l'ho fatto in duplice veste, come persona e come consigliera di parità.

martedì, 20 aprile 2021, 18:37

L'Erp di Massa Carrara, ente di edilizia residenziale pubblica, segnala che sono disponibili 14 immobili ad uso diverso da abitazione, non arredati, e 4 terreni gestiti da Erp, da assegnare in locazione. Il contratto di locazione avrà la durata di 6 anni, con decorrenza dalla stipula del contratto, rinnovabile per...

martedì, 20 aprile 2021, 15:41

Sarà presentato sabato prossimo 24 aprile 2021, alle ore 17, in videoconferenza, il Documento sulla Strategia dell’Unione Europea sulla disabilità 2021-2030: ad illustrarlo, invitato dalla Consulta provinciale delle persone con disabilità, sarà l’eurodeputato Brando Benafei, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, che da tempo è impegnato sul tema dell’inclusione sociale dei...

martedì, 20 aprile 2021, 15:39

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 aprile, sono 175. Sono state intanto superate le 300mila vaccinazioni sul territorio aziendale.

martedì, 20 aprile 2021, 10:52

Presso la Camera di Commercio di Massa Carrara è attivo il servizio di orientamento in materia di proprietà industriale, nell'ambito della Convenzione avente ad oggetto lo sviluppo degli strumenti di tutela della proprietà industriale e per la diffusione della cultura brevettuale, stipulata tra l'Unione Regionale delle Camere di Commercio della...