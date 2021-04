Porta a porta, per il Primo Maggio variazioni al calendario

Altre notizie brevi

giovedì, 29 aprile 2021, 13:45

L’impegno del Consorzio 1 Toscana Nord nel campo dell’ambiente e nel contrasto ai cambiamenti climatici si arricchisce di un nuovo strumento: il bilancio ambientale.

giovedì, 29 aprile 2021, 11:57

Nasce a Zeri la Società Cooperativa di Comunità “Radice della Lunigiana”, un passo importante e significativo nell'ottica della riqualificazione e dello sviluppo sostenibile del suo territorio.

giovedì, 29 aprile 2021, 11:47

Possibili temporanei disagi per chi richiederà nei prossimi giorni la consegna, il ritiro o la riparazione degli ausili protesici distribuiti in tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest. E' infatti in corso il passaggio ad un nuovo software gestionale di autorizzazione e magazzino che comporterà possibili ritardi nella elaborazione...

giovedì, 29 aprile 2021, 11:09

“Un bel tacer non fu mai scritto”…Così si esprime il Presidente dell’AdSP del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, in riferimento alle dichiarazioni dell’oramai ex presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, che durante una audizione risalente all’11 marzo scorso, si è espresso in maniera tranchant contro il completamento della...

giovedì, 29 aprile 2021, 08:59

Eleonora Cantoni annuncia che la Lega di Massa, di cui è la responsabile, a partire da venerdì 30 aprile garantirà un servizio di consulenza legale gratuita presso la sede del partito in galleria Leonardo Da Vinci 20.Lo sportello era già stato attivato nel 2019 e riscosse molto successo per quanto...

mercoledì, 28 aprile 2021, 20:04

"Mamma qui puoi allattare!", Fratelli d'Italia porterà in discussione al Consiglio comunale di Massa una mozione che impegna l'Amministrazione comunale ad individuare una postazione dedicata all'allattamento materno presso il palazzo comunale e le altre strutture comunali (musei, biblioteca, ecc); a promuovere presso altri enti pubblici l'esigenza illustrata in questa mozione...

mercoledì, 28 aprile 2021, 20:03

L’assessore Amelia Zanti e il sindaco di Massa Persiani hanno acquistato appartamenti nelle colline del Candia, da adibire a case popolari. Massa Città in comune afferma che questi alloggi si trovano a diversi chilometri di distanza dalla fermata dell’autobus più vicina, rendendo di difficile raggiungimento le strutture.

mercoledì, 28 aprile 2021, 20:02

Una migliore qualità dell’aria e più servizi alle scuole e alle famiglie: sono questi gli obiettivi principali del bando che l’amministrazione comunale ha presentato al Ministero dell’Ambiente per l’implementazione del servizio di trasporto scolastico. La richiesta è di circa 1 milione di euro per l’acquisto di quattro scuolabus elettrici che...

mercoledì, 28 aprile 2021, 20:01

Dal 1 maggio sulla base delle disposzioni del DPCM del 22 aprile in vigore dal 26 si riparte con le aperture dei poli culturali. A seguire gli orari e le modalità di prenotazione:

mercoledì, 28 aprile 2021, 20:00

C’è tempo fino a venerdì 28 maggio 2021 ore 14.00 per presentare domanda per la selezione ad uno dei 41 posti disponibili nei cinque progetti di servizio civile regionale: 4 presentati dall’Azienda USL Toscana nord ovest su tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno)...