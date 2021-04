Potenziale assegno integrativo della pensione di reversibilità

Altre notizie brevi

venerdì, 16 aprile 2021, 15:31

L’igiene orale in gravidanza è un aspetto di cura che tende ad essere troppo spesso sottovalutato dalle future mamme. Eppure ha una importanza decisiva, sia per il bambino che per la donna. Mantenere una bocca sana durante i mesi di gravidanza contribuisce non solo alla qualità di vita della donna,...

venerdì, 16 aprile 2021, 14:53

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 aprile, sono 314. Nel dettaglio: Carrara 21, Massa 16, Montignoso 1; Fivizzano 1, Fosdinovo 2, Pontremoli 2, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 2.

venerdì, 16 aprile 2021, 13:42

Un altro passo in avanti per il consolidamento del versante e la prevenzione di nuove frane lungo la Sp 5 Bassa Tambura, nel Comune di Massa: è arrivata nei giorni scorsi a Palazzo Ducale la notizia che la Regione Toscana ha assegnato il finanziamento da 500 mila euro che la...

venerdì, 16 aprile 2021, 13:40

"Abbiamo appreso dalla stampa - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - una vicenda che, pare, sia, purtroppo, comune a diverse famiglie toscane." "In questo caso specifico - prosegue il consigliere - ci riferiamo a dei genitori di un bimbo disabile che non può essere ovviamente sottoposto...

giovedì, 15 aprile 2021, 17:47

L’amministrazione, tramite l’assessorato all’ambiente di Paolo Balloni informa che è in via di pubblicazione all’Albo il bando per l'assegnazione di contributi a fondo perduto a favore di privati per interventi di bonifica dell'amianto.

giovedì, 15 aprile 2021, 17:27

I rappresentanti del settore Horeca invitano tutte le categorie esercenti a unirsi a loro in una riunione per discutere sulla tassazione comunale. “Si terrà lunedì 19 aprile presso il ristorante il Baraccone in via Pradaccio di Massa - spiegano - In sede sarà presente una delegazione per chiedere delucidazioni riguardanti...

giovedì, 15 aprile 2021, 14:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 aprile, sono 336. Tra Apuane e Lunigiana si registrano 50 nuovi contagi: Carrara 13, Massa 23; Aulla 3, Bagnone 1, Comano 1, Fivizzano 2, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 3, Podenzana 1, Villafranca in Lunigiana 2.

mercoledì, 14 aprile 2021, 21:25

“A fine gennaio - affermano Elisa Montemagni ed Alessandro Capecchi, consiglieri regionali di Lega e Fratelli d’Italia - avevamo evidenziato come sul sito istituzionale del Parco delle Alpi Apuane, invece che apparire, per Legge, la situazione economico-patrimoniale relativa al 2019 dei vari membri del Consiglio Direttivo, ci fosse una lettera...

mercoledì, 14 aprile 2021, 14:22

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 aprile, sono 315. In provincia di Massa-Carrara si segnalano i seguenti casi: Carrara 5, Massa 13, Montignoso 2; Aulla 2, Fivizzano 5, Villafranca in Lunigiana 2.

mercoledì, 14 aprile 2021, 12:27

La Fenapi ricorda che presentando la dichiarazione coi modelli 730 o redditi è possibile detrarre le spese d’affitto sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale. La normativa prevede diverse casistiche di detrazione che variano in funzione dei soggetti che la richiedono e in particolare a seconda del reddito percepito durante...