"Prenotazioni dei vaccini, aiuti agli anziani: gli uffici di Ada pronti a dare una mano"

sabato, 10 aprile 2021, 15:29

Se c'è una cosa di cui hanno bisogno gli anziani in questo periodo è una mano per riuscire a prenotare il vaccino. La pratica, per quanto possa essere semplificata e virtuale, non è proprio alla portata di tutti, soprattutto per chi con il computer non ha un buon rapporto. Per questo le Associazioni per i diritti degli anziani, Ada di Carrara –Fosdinovo e Ada Massa-Montignoso hanno deciso di unire le forze e provare ad agevolare le pratiche con un servizio del tutto gratuito e attivo tutte le mattine. A spiegare i dettagli sono i rispettivi presidenti, Laura Menconi e Rolando Bellè: "Abbiamo deciso di metterci a disposizione delle persone anziane e comunque di tutti coloro che non hanno una grande dimestichezza con i computer per aiutarli a completare l'iter di prenotazione dei vaccini. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, siamo a disposizione nei nostri uffici. E' sufficiente chiamare i numeri 327 0287488 e 0585 71871 per Carrara, oppure 0585 040739 per Massa, e prendere un appuntamento nella sede più vicina: è un passaggio essenziale perché anche noi abbiamo bisogno di scaglionare gli ingressi visto nel rispetto delle normative contro la diffusione del virus. Le sedi disponibili sono quella della Uil a Carrara, in via Roma 36/38, e a Massa in via Formentini a Romagnano. Al telefono daremo poi tutte le informazioni utili ma, come promemoria, bisogna ricordare di venire all'appuntamento con un codice fiscale e ovviamente un numero di telefono cellulare dove poter ricevere il messaggio di conferma della prenotazione. Se possibile anche un'email. Speriamo così di dare una mano ad accelerare le procedure – concludono Menconi e Bellè – e vaccinare sempre più persone così da uscire dalla pandemia e tornare a vivere".