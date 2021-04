Quota 100: fine della sperimentazione a dicembre 2021

Altre notizie brevi

La circolazione veicolare lungo la Sp 4 di Antona, nel Comune di Massa, viene modificata nei giorni 28 e 29 aprile 2021: entra infatti in vigore, con orario dalle 8 alle 19, un senso unico alternato con la possibilità di effettuare brevi intervalli di chiusura non superiori a 10 minuti, garantendo...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 aprile, sono 205.

"Strumentale e infondata la presa di posizione dei consiglieri di minoranza sulla convocazione del consiglio comunale - afferma il Sindaco Gianni Lorenzetti - con all'ordine del giorno il piano urbanistico. E' bene mettere subito in chiaro che il consiglio in programma per il prossimo 29 aprile è rimandato, come già comunicato in...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 aprile, sono 194. In provincia di Massa-Carrara si registrano oggi 33 nuovi casi di contagio: Carrara 10, Massa 11, Montignoso 2, Fivizzano 5, Fosdinovo 1, Podenzana 2, Potremoli 1, Villafranca in Lunigiana 1.

Stefano Alberti, Pd di Massa, ha inviato richiesta di interrogazione al consiglio comunale sull'andamento dei lavori alla scuola Carducci di Poggioletto, che, a detta del consigliere di opposizione, ha in sospeso la seconda tranche di lavori riguardanti i servizi igienici, lavori, che sono stati per due volte inseriti negli elenchi...

"Oggi in occasione della visita istituzionale a Massa ho portato il saluto del governo alle autorità cittadine, al prefetto Claudio Ventrice, al questore Salvatore Calabrese e ai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri Americo Di Pirro, della Guardia di Finanza Gabriele Di Guglielmo e dei Vigili del Fuoco Calogero Daidone.

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 aprile, sono 232. In provincia questi sono i nuovi contagaiati: Carrara 9, Massa 10, Montignoso 1; Fivizzano 1, Villafranca in Lunigiana 1.

La ASL Toscana nord ovest, in relazione al caso che si è verificato a Fivizzano e in risposta al Comitato, ricorda che in caso di emergenza e di impossibilità dell’anestesista di prendere in carico un paziente critico, deve essere attivata la specifica procedura che, al punto 4.5, prevede l’intervento immediato...

"A più riprese - afferma Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega - tramite appositi atti consiliari, abbiamo sollecitato la Regione a prendere provvedimenti in merito alla presenza, in alcune aree della Toscana, della vespa velutina, un calabrone di origine asiatica, giustamente molto temuto dagli apicoltori." "Purtroppo - prosegue il consigliere...