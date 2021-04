REM domande 2021: proroga al 31 maggio

Altre notizie brevi

martedì, 27 aprile 2021, 21:30

Giovedì 6 maggio alle ore 17,30 in videoconferenza - attraverso la stessa piattaforma utilizzata per la trasmissione in streaming dei Consigli comunali all’ indirizzo web: http://consigli.cloud/massa - i referenti del Centro di geotecnologie dell’Università di Siena incaricati della redazione dei Piani attuativi dei bacini estrattivi relazioneranno in merito alla proposta...

martedì, 27 aprile 2021, 21:29

Cinque milioni di euro: la somma per il rifacimento del fosso di Poveromo. Su questo si esprime il gruppo di intervento giuridico: “Gli ultimi 600 metri del Fosso saranno allargati da due metri e mezzo metri a otto, mentre una nuova idrovora punta a migliorare il deflusso delle acque raccolte verso...

martedì, 27 aprile 2021, 21:22

La Camera di Commercio di Massa-Carrara e il suo Punto Impresa Digitale organizzano per il giorno 5 maggio, dalle ore 16 alle ore 18, un webinar dedicato all'applicazione della tecnologia Blockchain per il mondo del marmo e di come rendere il blocco "virtuale", al tempo della pandemia. Durante l'evento verrà presentato anche un caso pratico...Naturalmente questa modalità tecnologica è...

martedì, 27 aprile 2021, 19:32

Confartigianato Imprese Massa Carrara ricorda che la Regione Toscana ha messo a disposizione 25 ml di euro per fornire ristori ad alcune tipologie di attività che ha valutato essere state colpite in modo particolare dalla pandemia covid-19.

martedì, 27 aprile 2021, 19:31

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 aprile, sono 138.

lunedì, 26 aprile 2021, 22:03

lunedì, 26 aprile 2021, 21:53

La circolazione veicolare lungo la Sp 4 di Antona, nel Comune di Massa, viene modificata nei giorni 28 e 29 aprile 2021: entra infatti in vigore, con orario dalle 8 alle 19, un senso unico alternato con la possibilità di effettuare brevi intervalli di chiusura non superiori a 10 minuti, garantendo...

lunedì, 26 aprile 2021, 21:53

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 aprile, sono 205.

lunedì, 26 aprile 2021, 21:13

La FENAPI di Massa Carrara comunica che la cosiddetta Quota 100, la cui fase sperimentale durata tre anni terminerà a fine dicembre 2021, non verrà rinnovata. La riforma introdotta dal primo governo Conte consente fino al 31 dicembre 2021 di andare in pensione anticipata a tutti i lavoratori che raggiungono almeno...

sabato, 24 aprile 2021, 16:59

"Strumentale e infondata la presa di posizione dei consiglieri di minoranza sulla convocazione del consiglio comunale - afferma il Sindaco Gianni Lorenzetti - con all'ordine del giorno il piano urbanistico. E' bene mettere subito in chiaro che il consiglio in programma per il prossimo 29 aprile è rimandato, come già comunicato in...