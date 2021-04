Rifondazione Comunista: “Il governo vuole privatizzare la gestione idrica, cosa vogliono fare i nostri sindaci?”

Altre notizie brevi

sabato, 10 aprile 2021, 15:29

Se c'è una cosa di cui hanno bisogno gli anziani in questo periodo è una mano per riuscire a prenotare il vaccino. La pratica, per quanto possa essere semplificata e virtuale, non è proprio alla portata di tutti, soprattutto per chi con il computer non ha un buon rapporto.

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 aprile, sono 286.

sabato, 10 aprile 2021, 15:28

Una perturbazione proveniente da ovest porterà oggi, sabato 10 aprile, tempo incerto anche sulla Toscana. Per ogg sono previste piogge sparse più probabili sui settori più occidentali della regione.

sabato, 10 aprile 2021, 13:01

“Nella giornata odierna sono intervenuta in diretta streaming alla cerimonia del LXXVI anniversario della liberazione della Città di Massa. Un’occasione per assolvere degnamente ad uno dei doveri più importanti nella vita civile e istituzionale del nostro Paese: il dovere della memoria.

sabato, 10 aprile 2021, 09:36

Matteo Bertucci, presidente della lista civica a sostegno del sindaco Persiani, risponde alle affermazioni del consigliere di opposizione Andrea Barotti, che ha sollevato delle obiezioni sul modus operandi del sindaco Persiani e della giunta, in merito alla questione legata alla ASL e in particolare sull'insediamento della Casa della Salute negli...

venerdì, 9 aprile 2021, 18:30

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 aprile, sono 347. Tra Apuane e Lunigiana si registrano 58 nuovi contagi: Carrara 23, Massa 25, Montignoso 4; Aulla 2, Filattiera 1, Fivizzano 1, Mulazzo 1, Pontremoli 1.

venerdì, 9 aprile 2021, 11:40

Il CAAF di Confartigianato imprese Massa Carrara, comunica che tutti i lavoratori che, nel corso dell’anno 2020 , hanno avuto più di un sostituto d’imposta, sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Pertanto tutti coloro hanno percepito importi sia da parte del datore di lavoro che da parte dell’INPS o...

venerdì, 9 aprile 2021, 11:04

Sempre in attesa dell'apertura delle sale cinematografiche, continua la programmazione del Nuovo Astoria e Garibaldi con la piattaforma MioCinema, la settimana si arricchisce di grandi novità, si parte con "Tutti i nostri affanni" dall'11 aprile un film diretto da Davide Crudetti e Paola Di Mitri, prodotto da ZaLab in collaborazione...

giovedì, 8 aprile 2021, 19:39

L'Ambito Turistico Riviera Apuana, su proposta degli assessori di riferimento, Federica Forti per Carrara, Eleonora Petracci per Montignoso ed Andrea Cella per Massa, ha deciso di bandire un concorso di idee per individuare una grafica identificativa che rappresenti l'unicità turistica di un territorio composto dai tre comuni della costa più a Nord della Toscana, bagnati...

giovedì, 8 aprile 2021, 19:30

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 aprile, sono 276. Tra Apuane e Lunigiana sono 36 i nuovi positivi: Carrara 12, Massa 14, Montignoso 1; Aulla 1, Filattiera 3, Fivizzano 1, Fosdinovo 3, Pontremoli 1.