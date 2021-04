Roberta Dei: "La vicenda della casa Ascoli merita una commissione di indagine"

martedì, 6 aprile 2021, 10:11

Roberta Dei, presidente del Gruppo Misto al comune di Massa, torna sulla vicenda di Casa Ascoli, la casa di riposo in gravi condizioni finanziarie, per la quale la consigliera richiede, a nome del suo gruppo, la costituzione di una commissione di indagine consiliare: "Purtroppo, a breve - dice la Dei - le ennesime modifiche al regolamento di consiglio comunale, attualmente in discussione, impediranno l'esercizio dell'attività di controllo del singolo consigliere comunale. Le gravissime affermazioni del presidente della commissione bilancio che ha

parlato di "piccola Parmalat" non possono che implicare un'operazione trasparenza a 360 gradi".

"Stupisce che l'assessore Baratta - prosegue - che aveva subito chiaro quanto scritto dai revisori contabili di Casa Ascoli, non abbia suggerito al sindaco Persiani di evitare la nomina di un Cda procedendo sin dall'inizio al commissariamento della struttura, in questo modo Persiani si ritrova con la responsabilità di avere perso tempo nel risanamento dei conti. Mi domando come mai tutto ciò che ruota intorno al sociale del comune di Massa sia un buco nero che porta a commissariamenti o per inchieste giudiziarie o per l'improvvisa dimissione di un paio di amministratori".