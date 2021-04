Servizio di orientamento gratuito su marchi e brevetti

Altre notizie brevi

martedì, 20 aprile 2021, 18:37

L'Erp di Massa Carrara, ente di edilizia residenziale pubblica, segnala che sono disponibili 14 immobili ad uso diverso da abitazione, non arredati, e 4 terreni gestiti da Erp, da assegnare in locazione. Il contratto di locazione avrà la durata di 6 anni, con decorrenza dalla stipula del contratto, rinnovabile per...

martedì, 20 aprile 2021, 15:41

Sarà presentato sabato prossimo 24 aprile 2021, alle ore 17, in videoconferenza, il Documento sulla Strategia dell’Unione Europea sulla disabilità 2021-2030: ad illustrarlo, invitato dalla Consulta provinciale delle persone con disabilità, sarà l’eurodeputato Brando Benafei, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, che da tempo è impegnato sul tema dell’inclusione sociale dei...

martedì, 20 aprile 2021, 15:39

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 aprile, sono 175. Sono state intanto superate le 300mila vaccinazioni sul territorio aziendale.

lunedì, 19 aprile 2021, 19:44

Il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo commenta le dimissioni dell’assessore al commercio del comune di Carrara Giovanni Macchiarini, formalmente presentate nella giornata di domenica.“Queste dimissioni sono la dimostrazione del fallimento della politica di chi amministra la Città” afferma Baruzzo.“Sin dal giorno del suo insediamento –continua- ci eravamo domandati...

lunedì, 19 aprile 2021, 19:43

Europa Verde in comunicato, denuncia gli interventi effettuati sul Frigido e a Poveromo, il primo che riguarda l'innalzamento del muro di contenimento e il secondo, che viene descritto formalmente come " Ripristino Reticolo Idrografico Minore dell'Abitato di Ronchi Poveromo" in entrambi i casi, secondo i Verdi, si sono fatte opere...

lunedì, 19 aprile 2021, 19:39

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d’Italia torna a segnalare le condizioni di degrado di Via Frassina a Nazzano, che vede la carreggiata parzialmente ostacolata da alberi caduti, tombini rialzati e vegetazione del bordo stradale trascurata.

lunedì, 19 aprile 2021, 17:31

Nella giornata di domenica l’avvocato Giovanni Macchiarini ha formalmente presentato le sue “dimissioni irrevocabili con effetto immediato”, rimettendo al sindaco le deleghe al Commercio, Patrimonio e Demanio, Mobilità e Traffico.

lunedì, 19 aprile 2021, 16:20

Tra pastorizia e agricoltura, torna la stagione delle fave e pecorino: una squisita tradizione apuana a cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare. E non solo per deliziare il nostro palato in questi giorni di privazioni ma soprattutto per contribuire a sostenere le nostre aziende agricole locali che rischiano il tracollo.

lunedì, 19 aprile 2021, 15:28

"Fabio, un professionista, un collega, un amico insostituibile". Il Gestore idrico GAIA S.p.A. piange la prematura scomparsa di Fabio Baldacci (58 anni), coordinatore di tutto il servizio acquedotto della società."Fabio - si legge nel comunicato - era l'anima del settore Acquedotto di GAIA: riusciva, con la propria disponibilità e pacatezza...

lunedì, 19 aprile 2021, 14:21

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 aprile, sono 227. Sono 34 i nuovi contagi in provincia: Carrara 10, Massa 13, Montignoso 1; Fivizzano 4, Pontremoli 1, Tresana 2, Villafranca in Lunigiana 3.