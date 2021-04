Torna la stagione delle fave e pecorino

lunedì, 19 aprile 2021, 16:20

Tra pastorizia e agricoltura, torna la stagione delle fave e pecorino: una squisita tradizione apuana a cui non possiamo e non dobbiamo rinunciare. E non solo per deliziare il nostro palato in questi giorni di privazioni ma soprattutto per contribuire a sostenere le nostre aziende agricole locali che rischiano il tracollo. Quest’anno, oltre al Covid, il meteo non ha contribuito alla buona riuscita del lavoro agricolo per cui le aziende necessitano di essere sostenute. L’azienda agricola Paolini, che opera a Villa Ceci ad Avenza, è una veterana nella vendita e distribuzione di fave da abbinare al pecorino, tutto di propria produzione. Ogni anno , in questo periodo di feste primaverili, l’azienda era visitata da moltissime persone per acquistare i prodotti e anche per degustarli in loco, come un rito primaverile di buon auspicio. L’azienda annuncia che da oggi sarà disponibile la tradizionale vendita diretta di fave e pecorino nostrale dei pastori di Villa Ceci, nel pieno rispetto delle normative sanitarie di legge previste per il contenimento del Covid-19. L’ azienda informa la clientela che opera anche su consegne a domicilio su prenotazione telefonica ai seguenti numeri: 3391773742 3926706199. E’ possibile comunicare e prenotare anche tramite whatsapp scrivendo nel messaggio anche l’ indirizzo per la consegna.



A. M. Fru.