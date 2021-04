Tumore del pancreas: pubblicato studio su prestigiosa rivista scientifica, tra i ricercatori anche Andrea Mambrini e Alessio Auci

sabato, 17 aprile 2021, 15:36

La ricerca non si ferma, perché chi lavora in ambito medico sperimenta la malattia e si applica ogni giorno, sul campo, per migliorare le condizioni cliniche dei propri pazienti. Sono per questo necessari un impegno costante e una continua formazione e la pubblicazione di articoli scientifici può diventare per i professionisti della sanità un importante momento di approfondimento nell'esercizio della propria attività.



E’ il caso di uno studio pubblicato dalla rivista scientifica "Annals of Case Reports & Reviews" , che vede tra i ricercatori il direttore dell’Oncologia di Massa Carrara Andrea Mambrini, insieme ad altri colleghi apuani e di altri territori dell’Azienda USL Toscana nord ovest afferenti in particolare al Dipartimento oncologico. Del gruppo di studiosi fanno parte, infatti, professionisti di altre Aziende sanitarie e ospedaliere e radiologi interventisti come Alessio Auci.

Lo studio dal titolo “Confronto tra chemioterapia intra-arteriosa e sistemica come trattamento di seconda linea per pazienti con carcinoma pancreatico avanzato” (“Comparison of Intra-Arterial and Systemic Chemotherapy as Second-Line Treatment in Patients with Advanced Pancreatic Cancer: A Retrospective Study - Running title: Second-line chemotherapy in pancreatic cancer”) è una ricerca retrospettiva che ha coinvolto 114 pazienti ed è durata 2 anni.

I componenti del gruppo di lavoro esprimono la loro soddisfazione per questa pubblicazione su una rivista di valore internazionale.

“Lo studio è importante - ribadisce il dottor Mambrini - perché sottolinea alcuni aspetti: conferma il valore del nostro gruppo, tra i pochi in Italia in grado di eseguire trattamenti chemioterapici intra-arteriosi nelle neoplasie del pancreas in fase avanzata; dimostra ancora una volta che tale trattamento è meglio tollerato rispetto ai regimi standard convenzionali; evidenzia che la chemioterapia intra-arteriosa nei pazienti con tumore del pancreas già sottoposti ad una prima linea terapeutica è migliore in termini di sopravvivenza e di controllo della malattia rispetto ai trattamenti chemioterapici standard".

Il tumore al pancreas è ancora una malattia a prognosi infausta, principalmente a causa dell'aggressività del cancro biologico e della bassa sensibilità ai trattamenti medici. Sebbene i nuovi programmi standard di chemioterapia abbiano migliorato gli esiti nella terapia di prima linea, la recidiva o la progressione della malattia si verificano entro 6 mesi. In questa fase il controllo della malattia è ancora più difficile da ottenere e, a tutt’oggi, non esistono trattamenti standard. Questo studio ha dimostrato che il trattamento chemioterapico intra-arterioso è una valida opzione terapeutica, apparentemente migliore rispetto ai trattamenti chemioterapici convenzionali.

Queste le strutture che hanno partecipato allo studio:

1 Medical Oncology, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Carrara, Italy

2 Interventional Radiology, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Massa, Italy

3 Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, University of Pisa, Pisa, Italy.

4 Medical Oncology, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Livorno, Italy

5 Medical Oncology, Azienda Ospedaliera “Carlo Poma”, Mantova, Italy

6 Medical Oncology, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, Ospedale San Salvatore Muraglia, Pesaro, Italy

7 Unit of Pancreatic Surgery, The Pancreas Institute, University of Verona, Italy

8 Medical Oncology Unit, La Maddalena, Palermo, Italy

9 Biostatistic Service, Azienda Ospedaliera “Carlo Poma”, Mantova, Italy