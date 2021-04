UDC: "Vaccini ai fragili e superfragili, sbagliata la programmazione dell'assessorato regionale alla sanità"

Altre notizie brevi

giovedì, 29 aprile 2021, 18:18

Erp di Massa Carrara cerca un direttore generale. Per questo ha indetto un bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di direttore generale della società a tempo determinato. L'incarico di direttore generale dell'ente di edilizia pubblica residenziale avrà la durata di tre anni.

giovedì, 29 aprile 2021, 18:12

ll coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia,dopo le segnalazioni sullo stato di degrado in cui versava il parco del partigiano ad Avenza, effettuate negli anni scorsi e le richieste di intervento effettuate all'amministrazione comunale grillina affinché provvedesse a consentire che i bambini potessero giocare in tutta sicurezza: "Nel prendere...

giovedì, 29 aprile 2021, 18:05

Confartigianato Imprese Massa Carrara ricorda che la Regione Toscana ha messo a disposizione 25 ml di euro per fornire ristori ad alcune tipologie di attività che ha valutato essere state colpite in modo particolare dalla pandemia covid-19.

giovedì, 29 aprile 2021, 18:04

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 aprile, sono 277.

giovedì, 29 aprile 2021, 13:45

L’impegno del Consorzio 1 Toscana Nord nel campo dell’ambiente e nel contrasto ai cambiamenti climatici si arricchisce di un nuovo strumento: il bilancio ambientale.

giovedì, 29 aprile 2021, 11:57

Nasce a Zeri la Società Cooperativa di Comunità “Radice della Lunigiana”, un passo importante e significativo nell'ottica della riqualificazione e dello sviluppo sostenibile del suo territorio.

giovedì, 29 aprile 2021, 11:47

Possibili temporanei disagi per chi richiederà nei prossimi giorni la consegna, il ritiro o la riparazione degli ausili protesici distribuiti in tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest. E' infatti in corso il passaggio ad un nuovo software gestionale di autorizzazione e magazzino che comporterà possibili ritardi nella elaborazione...

giovedì, 29 aprile 2021, 11:09

“Un bel tacer non fu mai scritto”…Così si esprime il Presidente dell’AdSP del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, in riferimento alle dichiarazioni dell’oramai ex presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, che durante una audizione risalente all’11 marzo scorso, si è espresso in maniera tranchant contro il completamento della...

giovedì, 29 aprile 2021, 10:33

In occasione della festività del Primo Maggio verranno apportate alcune variazioni al calendario del servizio porta a porta. I cittadini possono già leggere il dettaglio delle modifiche sul loro smartphone l'applicazione consultano l'applicazione Junker alla pagina servizi/calendario.

giovedì, 29 aprile 2021, 08:59

Eleonora Cantoni annuncia che la Lega di Massa, di cui è la responsabile, a partire da venerdì 30 aprile garantirà un servizio di consulenza legale gratuita presso la sede del partito in galleria Leonardo Da Vinci 20.Lo sportello era già stato attivato nel 2019 e riscosse molto successo per quanto...