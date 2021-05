A Carrara, Pontedera e Venturina domani dosi aggiuntive di vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca)

sabato, 22 maggio 2021, 22:09

A seguito dell'organizzazione da parte della Regione Toscana per domani, domenica 23 maggio, di un open day con accesso libero senza prenotazione per gli "over 60", sul territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest saranno messi a disposizione, soltanto nei centri vaccinali di Carrara, Pontedera e Venturina e in specifici orari, dosi aggiuntive di vaccino per chi si presenterà senza appuntamento.

Negli hub aziendali si era infatti già arrivati a programmare per domani circa il 98% della dosi di Pfizer disponibili, ma è stato deciso di fare un ulteriore sforzo e utilizzare in alcune strutture una fornitura straordinaria del vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca), indicato proprio per le persone di età superiore ai 60 anni, per ampliare l'offerta e per offrire ai cittadini un'opportunità in più.

Questi i centri, scelti in tre diversi ambiti territoriali dell'Azienda in cui, in via eccezionale e fino a esaurimento delle dosi, verranno effettuate le somministrazioni aggiuntive.

Carrarafiere, Via Maestri del Marmo - padiglione E

Oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 500 vaccini in più di Vaxzevria (ex AstraZeneca), che verranno somministrati dalle 8.30 alla mezzanotte, con limite per la presentazione a Carrarafiere alle 23.30 (per la vaccinazione si può derogare al rispetto del coprifuoco delle 23).

Sede Dipartimento della Prevenzione di Pontedera (Palazzo Blu) - Via Mattei, 2

Saranno disponibili 400 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca): 200 verranno somministrati dalle 8 alle 13, altri 200 dalle ore 14 alle 19.

Struttura fieristica SEFI di Venturina - Via della Fiera 3, Campiglia Marittima

Saranno disponibili 300 vaccini in più di Vaxzevria (ex AstraZeneca), che verranno somministrati con orario 9-14 (i primi 150) e dalle 14.30 alle 19.30 (gli altri 150).

Si ribadisce che terminate queste dosi aggiuntive non sarà possibile proseguire la vaccinazione straordinaria: le persone in più verranno invitate a tornare a casa e non potranno essere inserite in altre liste.

L'invito alla popolazione è possibilmente quello di arrivare sul posto già con la documentazione prevista (modulo allegato con questionario sullo stato di salute che il medico utilizzerà per anamnesi e consenso informato).

Si suggerisce agli interessanti anche di prendere visione delle controindicazioni legate a Vaxzevria (Vaxzevria: ulteriori indicazioni su trombi e bassi livelli di piastrine (aifa.gov.it)) mentre sul sito dell'Asl Toscana nord ovest sono reperibili le informazioni su chi fa parte della categoria dei vulnerabili (tabelle A e B) ed è quindi escluso dall'accesso all'open day per vaccino Vaxzevria.

Indicazioni e notizie più specifiche sono quindi reperibili sul sito https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/7053-vaccino-anti-covid19-info.

Si invita inoltre la cittadinanza a rispettare gli orari indicati e a non creare assembramenti all'esterno delle strutture.

Da evidenziare, infine, che un Open Day - anche per gli over 60 - era già previsto per domani (domenica 23 maggio) per la popolazione dell'Isola d'Elba in due sedi, a Marciana Marina e a Capoliveri, dove sono state programmate in totale 800 vaccinazioni aggiuntive rispetto alle agende regionali, per un totale aziendale di 1900 dosi erogate in più.