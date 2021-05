“A nome dei commercianti iscritti a Confimpresa Massa Carrara ci riteniamo soddisfatti per la proroga dei sei mesi concessa per adeguare le vetrine"

“A nome dei commercianti iscritti a Confimpresa Massa Carrara ci riteniamo soddisfatti per la proroga dei sei mesi concessa per adeguare le vetrine, proroga che dal termine dello stato di emergenza sanitaria nazionale (31 luglio 2021), slitta, al momento, al 31 gennaio 2022 – interviene Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa Massa Carrara e vice presidente nazionale Confederazione Imprese Italia - . Ringraziamo le associazioni di categoria che hanno avanzato le richieste durante una serie di incontri, richieste ben recepite dall’amministrazione comunale. Purtroppo il settore sta vivendo una crisi senza precedenti a causa del protrarsi della pandemia. La proroga è importante per dare modo alle attività di organizzarsi meglio e di non essere sanzionate, in considerazione della crisi economica che stanno vivendo. Ci si auspica una buona ripartenza e una buona risposta da parte del governo verso l'allentamento di alcuni divieti per un graduale ritorno a una normalità. Non bisogna certo dimenticare le categorie lavorative maggiormente penalizzate durante questo lungo lockdown. Per le categorie dei ristoratori - specifica il presidente - è importante spostare l'orario del coprifuoco fissato fino ad ora dalle 22 alle 5 del mattino. Ci si auspica che le lancette vengano spostate almeno fino a mezzanotte, consentendo ai ristoratori di poter lavorare e recuperare. Così come c’è grande attesa per il via libera a cerimonie e banchetti, con azioni mirate a garantire la massima sicurezza per gli invitati. Sul tavolo – conclude - anche la discussione sulla riapertura dei ristoranti e dei bar al chiuso, contando sulla possibilità di tornare a bere un caffè al bancone. La campagna vaccinale in atto e la conseguente diminuzione dei contagi ci fanno ben sperare in un graduale ritorno alla normalità”.