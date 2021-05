Ac Massa Carrara sostiene la campagna #Rispettiamoci al Giro d'Italia

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:50

Da pochi giorni è iniziato il Giro d’Italia. Anche quest’anno l'Automobile Club d’Italia è sponsor della più importante gara ciclistica nazionale. Centrale è la campagna di educazione stradale ACI #rispettiamoci, che invita automobilisti, ciclisti e pedoni a un patto di condivisione della strada, basato sul rispetto reciproco delle regole di circolazione. L’A.C. Massa Carrara sostiene questa la campagna anche se le strade Provinciali non sono direttamente toccate dalla competizione. “E’ comunque l’occasione - dichiara il Presidente Fabrizio Panesi - per avviare una collaborazione con il mondo del ciclismo provinciale e consolidare un dialogo positivo che porti a una convivenza “pacifica” tra gli utenti della strada”. Condivide ed appoggia questa idea anche Maria Pardini, Presidente del Comitato Provinciale della Federazione ciclistica italiana, che diffonderà il messaggio anche presso atleti ed amanti della bicicletta. L’ ACI diffonderà Online e sui social, 8 video pillole per ribadire l’importanza di alcune regole basilari per gli “auto-pedo-ciclisti”: 1) rispetto di tutti per tutti; 2) al volante stai attento a bici e pedoni, soprattutto di notte e in condizioni di scarsa visibilità; 3) non sorpassare veicoli in prossimità degli attraversamenti pedonali; 4) non sostare su piste ciclabili, marciapiedi e strisce; 5) in auto come a piedi, non distrarti con lo smartphone; 6) rallenta nei cambi di direzione per la possibile presenza di pedoni e ciclisti; 7) presta attenzione prima di aprire lo sportello; 8) in bici, soprattutto di notte, renditi sempre ben visibile. Dall’8 al 30 maggio, nel corso della diretta RAI della più importante corsa ciclistica italiana, sarà trasmesso lo spot ACI #rispettiamoci con il messaggio “Insieme, sulla stessa strada”, che invita senza toni allarmistici tutti gli utenti della mobilità alla coesistenza responsabile sulle strade, in un circolo virtuoso di attenzione e educazione. Una mobilità sicura deve essere sostenibile anche per l’ambiente e per questo l’Automobile Club d’Italia è partner pure del Giro-E: il logo ACI identifica la maglia rossa del leader della classifica di regolarità nella manifestazione che vede protagoniste le biciclette a pedalata assistita. Non va dimenticato, conclude il Direttore dell’AC Massa Carrara Umberto Rossi, che Sara Assicurazioni ha rafforzato il suo impegno per i ciclisti con Bici2Go, la soluzione assicurativa studiata per tutelare chi usa la bici come mezzo di mobilità urbana o nel tempo libero, che sarà Polizza Ufficiale del Giro d’Italia. Bici2Go, acquistabile a partire da 50€ in Agenzia oppure online sul sito sara.it, fino al 30.11.2021 permetterà anche, a chi compra un secondo prodotto Sara (auto o rami elementari) entro il 31.05.22, di ricevere un buono Amazon del valore di 50€, così da azzerare praticamente il costo della stessa Bici2Go.