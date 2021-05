Al Garibaldi Carrara, Astoria, Il Nuovo dal 10 al 16 maggio

Ecco la nuova programmazione al Cinema Garibaldi Carrara, Astoria Lerici e Il Nuovo La Spezia, dal 10 al 16 maggio, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate.



Programmi:

GARIBALDI CARRARA

IL NUOVO LA SPEZIA

ASTORIA LERICI

CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

Venerdi 14 Maggio

Ore 16.00-18.15 RIFKIN'S FESTIVAL

Sabato 15 Maggio

Ore 16.00-18.15 RIFKIN'S FESTIVAL

Domenica 16 Maggio

Ore 16.00-18.15 RIFKIN'S FESTIVAL

CINEMA/TEATRO ASTORIA LERICI

Venerdi 14 Maggio

Ore 16.00-18.15 DUE

Sabato 15 Maggio

Ore 16.00-18.15 DUE

Domenica 16 Maggio

Ore 16.00-18.15 DUE



CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Lunedi 10 Maggio

Ore 15.30- 17.30-19.15 RIFKIN'S FESTIVAL

Martedi 11 Maggio

Ore 15.30- 17.30-19.15 RIFKIN'S FESTIVAL



Mercoledi 12 Maggio

Ore 15.30- 17.30-19.15 RIFKIN'S FESTIVAL

Giovedi 13 Maggio

Ore 15.30- 19.15 RIFKIN'S FESTIVAL

Ore 17.30 PRESENTAZIONE LIBRO "SOTTO SALE" Ingresso Libero



Venerdi 14 Maggio

Ore 15.30- 17.30-19.15 RIFKIN'S FESTIVAL



Sabato 15 Maggio

Ore 15.30- 17.30-19.15 RIFKIN'S FESTIVAL

Domenica 16 Maggio

Ore 15.30- 17.30-19.15 RIFKIN'S FESTIVAL

NOTE :

RIFKIN'S FESTIVAL diretto da Woody Allen, racconta la storia di una coppia americana: Sue e Mort Rifkin suo marito, docente in pensione e appassionato di cinema. I due decidono di trascorrere una vacanza in Spagna e prendere parte al Festival del cinema di San Sebastian. La coppia viene travolta dalla bellezza tipica delle cittadine site nel nord della Spagna e dall'ammaliante magia del cinema che si respira durante l'evento. Sue subisce maggiormente la seduzione della settima arte che la spinge a iniziare una relazione con il giovane e affascinante cineasta francese, nonché suo cliente, Philippe La cosa fa perdere la testa all'ipocondriaco Mort. Woody Allen ha detto: "Realizzare Rifkin's Festival è stata una grande gioia, soprattutto grazie a Vittorio Storaro e alla sintonia che ci ha legati durante le riprese. Spero che questo film, in un periodo così difficile, restituisca al pubblico il grande piacere di tornare in sala "



DUE Due donne mature, Nina e Madeleine, si amano in segreto da decenni. Tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa. Ma quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità. E l'amore fra le due è messo alla prova. Un thriller dei sentimenti che ruba il cuore. Un esordio strepitoso con due interpreti in stato di grazia.

SOTTO SALE: Simona Albano presenta il suo nuovo libro. Simona Albano affermata poetessa ligur-sicula, trend reporter e promotor culturale nonché donna dal forte temperamento stupisce nuovamente per l'originalità della sua proposta: "Sotto sale". La raccolta "Sotto sale" nasce dalla fusione di due talenti: quello poetico di Simona Albano e quello pittorico di Loredana Salzano. Le poesie liquide e telluriche sono intervallate da eruzioni pittoriche, la cui immersione nei versi e nei colori accompagna il lettore in un viaggio multisensoriale del tutto inaspettato. L'opera vanta la prefazione del narratore e saggista Roberto Caracci .

Spettacoli svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati, assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata Le proiezioni si svolgeranno nel rispetto delle linee guida vigenti. E' possibile prenotare o acquistare il biglietto tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it o telefonare al 0187/24422 da lunedi 26 tutti i giorni dalle 15.00 alle 21.00 o tramite whatsapp al 3485543921.



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma con MioCinema, che persegue nel suo intento di affiancare e rafforzare la proposta cinematografica in sala, una veste grafica accessibile tramite app sulle più diffuse smart TV, offrendo agli utenti una rinnovata e più comoda esperienza, non solo attraverso computer e tablet ma con la possibilità di godersi i film anche sullo schermo televisivo. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail.Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

Dopo i due giorni di anteprima, LISTEN è di nuovo disponibile su MioCinema. Presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nella sezione Orizzonti, dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria e il Leone del Futuro per la migliore opera prima, LISTEN è il commovente film d'esordio di Ana Rocha de Sousa, che entra a pieno titolo nella lunga tradizione di film ambientati nel Regno Unito che trattano drammi sociali, raccontato questa volta dal punto di vista di una famiglia portoghese immigrata. PROMO PER LA FESTA DELLA MAMMA In occasione della Festa della Mamma, da oggi fino a domenica MioCinema metterà in promozione i seguenti titoli: I RAGAZZI STANNO BENE - € 2.29

È ARRIVATA MIA FIGLIA - € 2.29

MOMMY - € 2.29

ASIA - € 3.49

DA LUNEDÌ 10 MAGGIO "PIAZZA TAHRIR" NELLA SEZIONE "SCELTIDAZALAB"

Tahrir è un film scritto con i volti, con le mani, con le voci di chi stava in piazza. La prima cronaca in tempo reale della rivoluzione, a fianco dei suoi protagonisti. Uno spettacolo insieme tragico ed esaltante.Il racconto inedito e appassionato di una scoperta: la forza dirompente dell'agire in comune.