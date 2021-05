Al Garibaldi Carrara, Il Nuovo e Astoria dal 24 maggio al 3 giugno

venerdì, 21 maggio 2021, 17:11

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 24 maggio al 3 giugno.



Programmi:

CINEMA GARIBALDI CARRARA

CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA

CINEMA ASTORIA LERICI



CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

Giovedi 27 Maggio

Ore 20.30 UN ALTRO GIRO (Vincitore Oscar come Miglior Film Straniero )

Venerdi 28 Maggio

Ore 20.30 UN ALTRO GIRO

Sabato 29 Maggio

Ore 16.00 -18.15- 20.30 UN ALTRO GIRO

Domenica 30 Maggio

Ore 16.00 -18.15- 20.30 UN ALTRO GIRO

Lunedi 31 Maggio

Ore 20.30 UN ALTRO GIRO

Martedi 1 Giugno

Ore 18.00 100% LUPO ( Bambini al Cinema)

Ore 20.30 UN ALTRO GIRO

Mercoledi 2 Giugno

Ore 18.00 100% LUPO ( Bambini al Cinema)

Ore 20.30 UN ALTRO GIRO

Giovedi 3 Giugno

Ore 20.00 L'UOMO SAMARGANTICO ( Anteprima Nazionale )



CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA

Lunedi 24 Maggio

Ore 16.00 18.15- 20.30 UN ALTRO GIRO (Vincitore Oscar come Miglior Film straniero )

Martedi 25 Maggio

Ore 16.00 18.15- 20.30 UN ALTRO GIRO



Mercoledi 26 Maggio

Ore 16.00 18.15- 20.30 UN ALTRO GIRO

Giovedi 27 Maggio

Ore 15.30 -20.30 UN ALTRO GIRO

Ore 17.30 UN VITA DIFFICILE ( Ingresso Libero su prenotazione - Presentazione del Prof. Lorenzo Moretti)



Venerdi 28 Maggio

16.00 18.15- 20.30 UN ALTRO GIRO

Sabato 29 Maggio

16.00 18.15- 20.30 UN ALTRO GIRO

Domenica 30 Maggio

16.00 18.15- 20.30 UN ALTRO GIRO

Lunedi 31 Maggio

15.15 -17.45- 20.15 CRUDELIA

Martedi 1 Giugno

15.15 -17.45- 20.15 CRUDELIA

Mercoledi 2 Giugno

15.15 -17.45- 20.15 CRUDELIA

Giovedi 3 Giugno

15.15 -17.45- 20.15 CRUDELIA

CINEMA/TEATRO ASTORIA LERICI

Giovedi 27 Maggio

Ore 20.30 IL CATTIVO POETA

Venerdi 28 Maggio

Ore 20.30 IL CATTIVO POETA



Sabato 29 Maggio

Ore 16.00 -18.15- 20.30 IL CATTIVO POETA



Domenica 30 Maggio

Ore 16.00 -18.15- 20.30 IL CATTIVO POETA

Lunedi 31 Maggio

18.00 100% LUPO ( Bambini al Cinema)

Ore 20.30 IL CATTIVO POETA

Martedi 1 Giugno

16.00 100% LUPO ( Bambini al Cinema)

18.00-20.30 VOLEVO NASCONDERMI ( 7 Premi David Di Donatello -A Grande Richiesta)

Mercoledi 2 Giugno

16.00 100% LUPO ( Bambini al Cinema)

18.00-20.30 VOLEVO NASCONDERMI ( 7 Premi David Di Donatello -A Grande Richiesta)

Giovedi 3 Giugno

Ore 20.30 UN ALTRO GIRO (Vincitore Oscar come Miglior Film straniero )



NOTE :

UN ALTRO GIRO Un film che celebra la sete di vita e indica una strada possibile, con un pool di attori in stato di grazia.Fresco vincitore dell'Oscar (meritato) come miglior film straniero, Un altro giro di Thomas Vinterberg è un viaggio ad alto tasso alcolico tra vizi, virtù e inadeguatezze di individui tragicamente umani. Quattro insegnanti di liceo danesi, seguendo la bizzarra teoria dello psicologo norvegese Finn Skårderud, secondo la quale un tasso alcolemico di 0,5 g/l nel sangue garantirebbe una vita migliore, più coinvolgente, brillante e creativa, decidono, tra il serio e il faceto, di fare un esperimento sociale

UNA VITA DIFFICILE (Ingresso Libero) In occasione della Festa delle Repubblica L'Istituto Per la Storia della Resistenza e dell' Età contemporanea con il progetto La Memoria Visibile , invita la cittadinanza alla proiezione di questo capolavoro della Cinematografia Italiana con la più grande interpretazione di Alberto Sordi

CRUDELIA Siete pronti a salire sulle montagne russe???......Definito dalla critica uno dei migliori live-action, sulle origini di una delle villain più note e apprezzate dei Classici Disney ovvero Crudelia De Mon (in originale, Cruella De Vil), con Emma Stone, Emma Thompson in un mix tra Joker, Il Diavolo Veste Prada e il personaggio DC Harley Quinn.

IL CATTIVO POETA Un film storico che è anche un thriller". Racconta la storia degli ultimi mesi di vita di Gabriele d'Annunzio (interpretato da Sergio Castellitto) e del suo "dissidio" con il regime fascista. La trama si svolge nel 1936, quando al giovane Giovanni Comini, nominato federale per intervento di Achille Starace, viene affidato un compito delicato: dovrà recarsi al Vittoriale e spiare d'Annunzio. Il poeta è infatti contrario all'alleanza fra Mussolini e Hitler e il regime fascista teme che possa sfruttare la sua immensa popolarità per minare il consenso attorno al Duce. L'incontro con il Vate rappresenta per Comini un terremoto spirituale, che lo farà sentire diviso tra la fedeltà al partito e la fascinazione per l'artista.

100% LUPO Freddy Lupin, erede della più potente famiglia di lupi mannari, è un piccolo sbruffoncello certo che diventerà il lupo mannaro più temibile di sempre, ma allo scoccare del suo 14° compleanno, durante il rito della sua prima trasformazione qualcosa va storto e Freddy si troverà trasformato in un feroce... barboncino.

VOLEVO NASCONDERMI trionfa ai David di Donatello 2021. Il film di Giorgio Diritti che racconta in maniera vorticosa e folgorante la vita del pittore Antonio Ligabue ha vinto ben 7 David (su 15 nomination) tra cui i pesantissimi: miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista che va ad Elio Germano.

L'UOMO SAMARGANTICO gli autori definiscono "il film comico satirico più surreale mai girato in Toscana". Il film apuano è stato in gara per il David di Donatello . Dimostrazione che senza strafare con una grande idea, un grande cast e una bella colonna sonora si può lanciare un forte messaggio che se compreso arriva dritto al cuore. Il maestro Sunny e la dottoressa Panzerotti sono spettacolari. La musica è raffinata, adeguata e a livelli altissimi

Spettacoli svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati, assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata Le proiezioni si svolgeranno nel rispetto delle linee guida vigenti. E' possibile prenotare o acquistare il biglietto tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it o telefonare al 0187/24422 tutti i giorni dalle 16.00 alle 21.00 o tramite whatsapp al 3485543921.

I nostri ambienti a fine spettacolo saranno sanitizzati con ozono, una tecnologia eco - compatibile per il trattamento dell' aria e delle superfici. L'ozono è riconosciuto dal Ministero della Salute (Protocollo n.24482 del 31/07/1996) presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da virus e batteri.



IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma con MioCinema, una veste grafica accessibile tramite app sulle più diffuse smart TV, non solo attraverso computer e tablet ma con la possibilità di godersi i film anche sullo schermo televisivo. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie il cinema di riferimento ( IL NUOVO LA SPEZIA o ASTORIA LERICI o GARIBALDI CARRARA) In qualsiasi momento, accedendo al proprio pannello personale è possibile la cancellazione, la modifica dei dati anagrafici e indirizzo e-mail.Il pagamento del biglietto per la visione del film avviene tramite tutti i principali circuiti di pagamento elettronico: Visa, Maestro, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay, Microsoft Pay.

Dal 28 Maggio sarà disponibile un nuovo MioCinema Original, intitolato "THE WAITER", inedito in Italia del regista Steve Krikris, che è uno degli esponenti della new wave greca già assaporata con "Apples".Basato su eventi realmente avvenuti a New York City alla fine degli anni '80 e ambientato nell'Atene di oggi, "The Waiter" è un thriller esistenziale raccontato dal punto di vista di Renos, un cameriere professionista che conduceuna vita semplice e tranquilla - un solitario e un osservatore meticoloso che rimane involontariamente invischiato nella misteriosa scomparsa del suo vicino Milan.dal 24 maggio sarà disponibile il documentario "La strada dei Samouni", diretto da Stefano Savona. Da quando la piccola Amal è tornata nel suo quartiere, ricorda solo un grande albero che non c'è più. Un sicomoro su cui lei e i suoi fratelli si arrampicavano. Si ricorda di quando portava il caffè a suo padre nel frutteto. Dopo è arrivata la guerra. Amal e i suoi fratelli hanno perso tutto. Sono figli della famiglia Samouni, dei contadini che abitano alla periferia della città di Gaza. È passato un anno da quando hanno sepolto i loro morti. Ora devono ricominciare a guardare al futuro, ricostruendo le loro case, il loro quartiere, la loro memoria.

Il 24 maggio alle 19:00 ospiteremo sulle nostre pagine Facebook l'evento di presentazione del film. Interverranno:- Stefano Savona, regista- Paola Caridi, giornalista- Maya Issa, rappresentante Giovani Palestinesi d'Italia - Isabella Camera D'Afflitto, arabista (tbc)- Coordina il dibattito Andrea Segre di ZaLab