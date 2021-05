Azienda USL Toscana nord ovest: alle 13 a Carrara, Pontedera e Venturina somministrate oltre 200 dosi aggiuntive di vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca)

domenica, 23 maggio 2021, 17:07

Alle ore 13 di oggi (23 maggio) sono stati più di 200 i cittadini "over 60" che hanno partecipato all'open day con accesso libero senza prenotazione, organizzato sul territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest nei centri vaccinali di Carrara, Pontedera e Venturina.

In queste strutture sono state infatti messe a disposizione dosi aggiuntive di vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca).

Questa la situazione alle ore 13 nei tre centri, scelti in diversi ambiti territoriali dell'Azienda.

Carrarafiere, Via Maestri del Marmo - padiglione E

Oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, la disponibilità odierna è di 500 vaccini in più di Vaxzevria (ex AstraZeneca), in sommistrazione dalle 8.30 alla mezzanotte, con limite per la presentazione a Carrarafiere alle 23.30. Alle 13 di oggi erano state vaccinate 57 persone "over 60" in più. La popolazione interessata all'open day è invitata a presentarsi all'hub in maniera regolare nel corso del pomeriggio di oggi e non affollarsi nella serata.

Sede Dipartimento della Prevenzione di Pontedera (Palazzo Blu) - Via Mattei, 2

Su una disponibilità al mattino di 200 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca), ne sono stati somministrati 75. Nel pomeriggio, fino alle ore 19, ce ne sono a disposizione altri 200.

Struttura fieristica SEFI di Venturina - Via della Fiera 3, Campiglia Marittima

Nella mattinata, a fronte di una disponibilità di 150 vaccini in più di Vaxzevria (ex AstraZeneca), ne sono stati somministrati 90. Nel pomeriggio, fino alle ore 19.30, ce ne sono a disposizione altri 150.

Si sta svolgendo, inoltre, in maniera regolare l'Open Day - anche per gli over 60 - già programmato per oggi (domenica 23 maggio) per la popolazione dell'Isola d'Elba in due sedi, a Marciana Marina e a Capoliveri, dove sono già state erogate complessivamente 900 vaccinazioni aggiuntive rispetto alle agende regionali.