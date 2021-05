Azienda USL Toscana nord ovest: mercoledì 26 maggio altre dosi aggiuntive di vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca)

martedì, 25 maggio 2021, 10:24

A seguito dell’organizzazione da parte della Regione Toscana per mercoledì 26 maggio, di un open day con accesso libero senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest saranno messi a disposizione, nei territori di Carrara, Lucca, Pontedera, Livorno, Rosignano e in specifici orari, dosi aggiuntive di vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca) per gli “over 40”, con particolare attenzione agli “over 60” e con età massima di 80 anni.

Questi i centri in cui, in via eccezionale e fino a esaurimento delle dosi, verranno effettuate le somministrazioni aggiuntive senza appuntamento.

Carrarafiere, Via Maestri del Marmo - padiglione E

Oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 319 vaccini in più di Vaxzevria (ex AstraZeneca), che verranno somministrati dalle 21 alla mezzanotte, con limite per la presentazione a Carrarafiere alle 23.30.

Cittadella della Salute “Campo di Marte” – via Ospedale, 1 – padiglione A secondo piano

Oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 220 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca) somministrati dalle 8 alle 13.

Ospedale Lotti di Pontedera - Via Roma, 147

Saranno disponibili 220 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca): 110 verranno somministrati dalle 8 alle 13, altri 110 dalle ore 14 alle 19.

Ospedali Riuniti di Livorno – ingresso Via Gramsci (solo per Open Day) – 1° padiglione piano terra

Saranno disponibili 297 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca): 198 verranno somministrati dalle 8 alle 14, altri 99 dalle ore 14.30 alle 17.30.

Rosignano - Circolo Arci Le Pescine – Via Fermi, 15

Saranno disponibili 176 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca) che verranno somministrati dalle 14 alle 19.30.

L’invito alla popolazione è possibilmente quello di arrivare sul posto già con la documentazione prevista (modulo allegato con questionario sullo stato di salute che il medico utilizzerà per anamnesi e consenso informato).

Sul sito dell’Asl Toscana nord ovest all’indirizzo https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/7053-vaccino-anti-covid19-info sono reperibili indicazioni e notizie più specifiche.

Si invita inoltre la cittadinanza a rispettare gli orari indicati e a non creare assembramenti all’esterno delle strutture.