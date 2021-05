Bentornata Gardensia!

Altre notizie brevi

venerdì, 28 maggio 2021, 16:52

Patrizio Ferri, delegato ai trasporti del coordinamento provinciale di Forza Italia, interviene su un tema che sta a cuore a molti pendolari.

venerdì, 28 maggio 2021, 16:35

100% voglia di cinema? Sarà festa anche per i bambini tornare al Cinema Garibaldi Carrara che riprende un appuntamento di grande successo nelle scorse edizioni. La proiezione per la famiglia in prima assoluta di 100% LUPO, che ti farà...

venerdì, 28 maggio 2021, 15:57

L’Azienda USL Toscana nord ovest, con tutte le sue strutture, ha aderito con entusiasmo alla richiesta di UNICEF di dare visibilità a una importante ricorrenza, che si celebrava ieri, 27 maggio 2021: il trentennale dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia, che ha reso quest’ultima legalmente vincolante.

venerdì, 28 maggio 2021, 14:44

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 maggio, sono 66. Sono 16 i nuovi casi di contagio registrati oggi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 12, Massa 2; Mulazzo 1, Podenzana 1.

venerdì, 28 maggio 2021, 13:57

Al via domani, con la prima lezione in didattica a distanza, l'executive Master in Ingegneria Mineraria applicata alle Cave di Pietre Ornamentali della Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino promosso dalla Fondazione Marmo Onlus.

venerdì, 28 maggio 2021, 13:35

Lungo la strada provinciale 43 della “Zona Industriale” (via Dorsale), nel Comune di Massa, nel tratto compreso tra gli incroci con le strade comunali via Martiri di Cefalonia e via Degli Unni, a partire dall’1 giugno e fino al 30 settembre 2021 entra in vigore un divieto di sosta per tutti...

venerdì, 28 maggio 2021, 13:28

Forza Italia Toscane ,nelle figure di Antonella Gramigna, responsabile dipartimento Made in Italy e il senatore Barbara Masini, in un comunicato, prendono in considerazione il comparto del vitivinicolo, voce di fondamentale importanza per il pil nazionale e regionale e per l'export, oggetto di normative europee in via di discussione, che...

venerdì, 28 maggio 2021, 13:26

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia tramite Valentina Carlini, Giancarlo Fornei e Martina Fiorini, raccoglie la segnalazione di diversi disabili residenti nelle zone esterne al centro di Carrara servite dal sistema di raccolta "Porta a Porta"."L'introduzione del sistema porta a porta - scrivono- con i suoi vincoli di orari e...

giovedì, 27 maggio 2021, 16:18

Continuano gli open day con accesso libero, senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Questi i prossimi appuntamenti.

giovedì, 27 maggio 2021, 15:05

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 maggio, sono 57. Sono 16 i nuovi casi registrati oggi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 5, Massa 6; Aulla 1, Licciana Nardi 1, Mulazzo 1, Pontremoli 2.