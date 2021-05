Bilancio Asmiu, FdI ringrazia l’amministrazione di Massa

martedì, 25 maggio 2021, 14:12

Impegno e determinazione. Fratelli d’Italia ringrazia così l’amministrazione di Massa per i traguardi ottenuti riguardo l’ampliamento dell’azienda Asmiu.



“Come abbiamo sottolineato ieri in consiglio comunale, grazie alle scelte del sindaco Persiani e della giunta Asmiu ha potuto investire su nuove attrezzature che le hanno consentito di ampliare il porta a porta anche in molti quartieri e zone della nostra città - spiegano - L’eliminazione dei bidoni dalle strade e l’estensione del porta è per Fratelli d’Italia un risultato importante, sia in termini economici per l’azienda che di decoro oltre che di tutela dell’ambiente”.



Commentano poi l’installazione delle isole ecologiche: “Rappresentano un importante progetto che sta prendendo forma nella nostra città - concludono - Ringraziamo inoltre il personale dell’azienda che anche in un periodo difficile come quello della pandemia, ha assicurato con qualità, i propri compiti non solo di pulizia e di ritiro della spazzatura ma anche di sanificazione delle strade ed edifici. Un importante lavoro che ci fa essere soddisfatti per il nuovo corso”.