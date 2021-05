Caf Fenapi: assistenza e compilazione del 730 /2021

Altre notizie brevi

giovedì, 13 maggio 2021, 23:04

La FENAPI comunica che sabato 15 maggio dalle 8,30 alle 12,30 il centro patronato e Caf di Massa, in Via Aurelia Ovest,139 (ex direzionale Olivetti – rotonda Aurelia / Via Aurelia) sarà aperto a disposizione dei cittadini per adempiere alle loro pratiche previdenziali e fiscali.

giovedì, 13 maggio 2021, 19:44

Le spiegazioni fornite dall'assessore Federica Forti sulla "scivolata antidemocratica" della Consulta Giovani" non convincono il Partito Socialista. "Inutile nascondere la vera sostanza dei problemi dietro scuse strumentali e tardive: occorre annullare tutta la procedura".

giovedì, 13 maggio 2021, 18:57

Il Museo Guadagnucci è lieto di annunciare che l’artista massese Aldo Giannotti – con il quale ha avviato lo scorso autunno il progetto Il museo va in città attraverso la realizzazione di quattro murales lungo il perimetro dell’ex mercato coperto di Massa – presenta la sua personale Safe and Sound,...

giovedì, 13 maggio 2021, 16:21

Le amministrative sono ormai alle porte e la selezione per i componenti della consulta è avviata. Il Pd, a riguardo, si dice sdegnato su alcuni punti: "Nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della consulta delle politiche giovanili del comune di Carrara, viene chiesto ai partecipanti di dichiarare di non...

giovedì, 13 maggio 2021, 15:56

Da oggi sono quattro gli sportelli del Centro unico di prenotazione (Cup) del Distretto sanitario di via Bassa Tambura ad avere altrettanti Pos, ovvero i lettori di carte di credito e di carte prepagate. Una misura che incrementa la possibilità di pagamento elettronico delle prestazioni sanitarie al distretto di Massa...

giovedì, 13 maggio 2021, 15:19

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 maggio, sono 156. Sono 36 i nuovi casi positivi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 8, Massa 16, Montignoso 1; Aulla 4, Filattiera 1, Podenzana 1, Villafranca in Lunigiana 3.

giovedì, 13 maggio 2021, 15:09

È partito il giro di letture dei contatori dell'acqua da parte del Gestore idrico GAIA S.p.A nei comuni di Aulla e Filattiera. Le letture, che interesseranno oltre 8.000 utenze, sono iniziate il 12 Maggio e si concluderanno entro il 12 Luglio.

giovedì, 13 maggio 2021, 15:07

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che dal 19 maggio 2021 il dottor Franco Alberti medico di famiglia dell'ambito di Massa - Montignoso cesserà la propria attività.

mercoledì, 12 maggio 2021, 19:48

Al via da martedì 18 maggio “Youth Corner” lo sportello di supporto ed aiuto dedicato ai giovani nell’ambito del progetto “Giovani in fermento” finanziato con contributo di Regione Toscana all’interno dell’iniziativa “Giovani al Centro” di Giovanisì.

mercoledì, 12 maggio 2021, 19:46

Le persone che prenoteranno la prima dose di Pfizer o Moderna da domani (dalle ore 00:01) giovedì 13 maggio avranno la seconda dose al 42esimo giorno.Questa nuovo intervallo di somministrazione tra la prima e la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna è stato disposto dalla Regione Toscana per motivi...