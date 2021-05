Carrara, tra i componenti della consulta politica l'obbligo di non essere iscritti a nessun partito: il Pd si dice sdegnato

giovedì, 13 maggio 2021, 16:21

Le amministrative sono ormai alle porte e la selezione per i componenti della consulta è avviata. Il Pd, a riguardo, si dice sdegnato su alcuni punti: "Nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della consulta delle politiche giovanili del comune di Carrara, viene chiesto ai partecipanti di dichiarare di non essere iscritto a partiti o movimenti politici" e "di non essere iscritto a sindacati. Oltre ad essere palesemente incostituzionale in quanto tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale è del tutto contraddittorio col suo fine. Si cerca di favorire la partecipazione della cittadinanza escludendone una parte - incalzano i Dem - Dobbiamo aggiungere, purtroppo, che l'attuale amministrazione non è nuova a questo genere di atti. Basti ricordare che uno dei primi provvedimenti fu quello di eliminare i consigli dei cittadini perché politicizzati. Vale forse la pena ricordare che i corpi intermedi, tra cui certamente vi sono i partiti ed i sindacati, sono parte essenziale della democrazia. Se questa impostazione era inaccettabile già allora, risulta a maggior ragione incomprensibile oggi dato che, a livello nazionale, il M5S ha governato e sta governando con buona parte delle formazioni politiche i cui iscritti la giunta vorrebbe escludere. Auspichiamo che possa esserci un ripensamento corredato da scuse".