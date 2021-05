Comuni custodi della biodiversità

venerdì, 21 maggio 2021, 17:40

Domani 22 maggio, ore 10.30, in occasione della Giornata Mondiale della biodiversità, i sindaci della Rete dei Comuni Sostenibili raccontano, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Rete, le proprie esperienze territoriali in tema di biodiversità.

La diversità biologica è di rilevante importanza per l'evoluzione e per il mantenimento dei sistemi di sostegno vitale della biosfera e, come è specificato anche nella Convenzione sulla Biodiversità, siglata a Rio De Janeiro nel 1992, gli Stati sono responsabili della conservazione della propria diversità biologica e dell'utilizzo delle proprie risorse biologiche in modo sostenibile.

Di recente, infatti, la Commissione Europea ha varato una nuova Coalizione globale per la biodiversità, con l'obiettivo di esortare a intensificare gli sforzi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla necessità di proteggere la biodiversità.

Come ha ricordato anche Virginijus Sinkevičius, Commissario europeo responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca: "La crisi della biodiversità è un aspetto significativo dei cambiamenti climatici. Proteggere e ripristinare la biodiversità non solo preserverebbe la natura per le generazioni future, ma contribuirebbe anche alla lotta contro i cambiamenti climatici e aiuterebbe a scongiurare conseguenze negative per la nostra alimentazione, la salute e l'economia. Urgono misure su scala mondiale per evitare che zoo e giardini botanici diventino la nostra unica opportunità di apprezzare la natura, il che sarebbe un fallimento per l'intero genere umano".

A raccontare le esperienze del territorio saranno il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi; Enrico Minelli, Assessore Politiche per l'Ambiente del Comune di Bagno a Ripoli; Giuseppe Paolini, sindaco di Isola del Piano presidente Provincia Pesaro e Urbino; Giorgio Ferraris, sindaco di Ormea; Annalisa Folloni, sindaca di Filattiera. Interverrà, inoltre, Dino Scanavino, presidente CIA – Confederazione Italiana Agricoltori, Mario Ciarla, presidente Arsial; Renato Carella, Francesco Cancellieri e Vincenzo Piccione, rispettivamente vice presidente, segretario e membro del Comitato Promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea; Modera la conferenza Bruno Manzi, vice Presidente di Città del Bio.

La diretta sarà trasmessa su ZOOM: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5MeUuoAlSde87EtI6svz6A

Oppure collegandosi alla pagina Facebook 'Rete dei Comuni Sostenibili' @retecomunisostenibili