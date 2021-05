Conduzione gru mobili, corsi di aggiornamento online

Altre notizie brevi

martedì, 11 maggio 2021, 14:54

L'intelligenza artificiale è in grado di diagnosticare precocemente il Parkinson valutando con la Pet/Tac il metabolismo cerebrale della Fluoro Dopa. È la prospettiva rivelata da uno studio multicentrico che ha visto come centro coordinatore la Medicina nucleare di Massa, con la preziosa collaborazione dell'ospedale "Galliera" di Genova e dell'Istituto nazionale...

martedì, 11 maggio 2021, 12:46

L'Accademia Apuana della Pace ha iniziato una serie di incontri on line al fine di poter restare presente nella formazione culturale civica, ruolo che, nella sua specificità, resta per noi nodale.Siamo arrivati dunque al quarto appuntamento, anche questo importante, su due temi la cui urgenza non lascia alibi."Ambiente e Pace",...

lunedì, 10 maggio 2021, 11:35

Domani, martedì 10 maggio dalle 10.00 alle 12.00 la Lega sarà presente con un gazebo in piazza Largo Matteotti per ascoltare i cittadini e per continuare nella campagna di tesseramento 2021 iniziata da circa un mese.La Lega è sempre stato un partito attivo nel territorio e presente in mezzo alla...

domenica, 9 maggio 2021, 22:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 maggio, sono 179.

sabato, 8 maggio 2021, 15:39

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 maggio, sono 165. Sono 45 i nuovi casi registrati oggi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 14, Massa 12, Montignoso 2; Fivizzano 5, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 4, Mulazzo 2, Pontremoli 2, Villafranca in Lunigiana 3.

sabato, 8 maggio 2021, 13:57

Raccolta differenziata? Il Comune di Montignoso sempre tra i primi in classifica e vince 20mila euro.

sabato, 8 maggio 2021, 12:30

Roberta Dei, presidente del gruppo misto di maggioranza, interviene in merito al problema sicurezza dopo l'inaugurazione di piazza Palma: "L'inaugurazione di Piazza Palma - afferma - fatta dal sindaco Persiani pone alcune domande sulla sicurezza della stessa.

sabato, 8 maggio 2021, 12:29

Sei un appassionato di turismo, cultura e promozione? Ti piacciono gli eventi? Vorresti fare qualcosa per il tuo territorio?Se hai risposto sì ed hai un’età tra i 18 ed i 29 anni, fai la domanda di Servizio Civile per la Pro Loco Seravezza!

sabato, 8 maggio 2021, 12:29

Sono stati avviati in questi giorni i controlli "sperimentali" degli operatori di Nausicaa nelle zone servite dal porta a porta per valutare la qualità della raccolta differenziata. Il monitoraggio è iniziato dai quartieri di nuova attivazione del servizio, quelle cioè dove il porta a porta è arrivato nel corso del 2020.

sabato, 8 maggio 2021, 09:54

Ecco la nuova programmazione al Cinema Garibaldi Carrara, Astoria Lerici e Il Nuovo La Spezia, dal 10 al 16 maggio, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate.Programmi:GARIBALDI CARRARA IL NUOVO LA SPEZIAASTORIA LERICI