Confartigianato: normativa rifiuti ecco cosa è cambiato

lunedì, 24 maggio 2021, 17:55

E' cambiata la normativa sulla gestione dei rifiuti urbani delle imprese. Il D.Lgs n. 116/2020 ha modificato infatti il cosiddetto Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) con nuove misure in capo ai Comuni e alle imprese sulla gestione dei rifiuti urbani.

Una delle modifiche più importanti è sicuramente quella relativa al concetto di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani: sono considerati urbani i rifiuti domestici ed i rifiuti assimilati ai domestici, prodotti da determinate attività ed inserite in apposito elenco. Importante conseguenza delle modifiche introdotte è che le imprese potranno conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti simili agli urbani previa dimostrazione di averli inviati a recupero e potranno quindi essere escluse dal pagamento della componente tariffaria in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti.

Con le modifiche introdotte, in pratica, le imprese come le falegnamerie, gli idraulici, gli elettricisti, i parrucchieri, le estetiste, le carrozzerie, le autofficine, i meccatronici, chi somministra alimenti, i campeggi e gli uffici, ecc., se avviano a recupero i rifiuti non pericolosi come la carta, il cartone, la plastica, il legno, i metalli, il vetro, i toner, le vernici ed i detergenti, ecc., non tramite il servizio di raccolta comunale, possono ottenere una riduzione della TARI.

Il primo passo è quello di effettuare una comunicazione al Comune dove ha sede operativa l'impresa, entro il prossimo 31 Maggio 2021, indicando la quantità di rifiuti che sarà conferita a recupero al di fuori del servizio pubblico, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Presso la sede di Confartigianato Imprese Massa Carrara è disponibile il fac-simile per presentare la comunicazione al proprio comune di riferimento.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Ambiente Confartigianato Imprese Massa Carrara, tel. 0585/1980393 - e-mail: sedeprovinciale@confartigianato.ms.it