Confindustria di Massa e Carrara smentisce il ritardo di pagamento del premio Ape

Altre notizie brevi

lunedì, 3 maggio 2021, 17:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 maggio, sono 139.

lunedì, 3 maggio 2021, 16:49

Martedì 18 maggio è l'ultimo giorno utile per presentare la propria domanda di partecipazione alla selezione per essere ammessi al corso biennale di formazione e lavoro presso le strutture sanitarie di emergenza e urgenza dell'area vasta nord ovest (periodo formativo 2021-2023).

sabato, 1 maggio 2021, 14:26

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 maggio, sono 273. sono 35 i nuovi casi positivi tra Apuane e Lunigiana: Carrara 7, Massa 14, Montignoso 3; Aulla 2, Fivizzano 4, Podenzana 3, Pontremoli 1, Villafranca in Lunigiana 1.

venerdì, 30 aprile 2021, 15:19

Il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d'Italia esprime grande soddisfazione per la nomina di Leonardo Tessa a referente provinciale per Massa Carrara di Gioventù Nazionale."Leonardo Tessa- dice il comunicato- entrato da poco più di un anno nel coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, provenendo da altro partito del centrodestra, si è...

venerdì, 30 aprile 2021, 14:48

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i nuovi bandi per la selezione dei 300 partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario (Oss) con percorso abbreviato e con percorso intero di 1000 ore per l’anno formativo 2020-2021.In particolare il bando prevede 180 posti per l’ammissione...

venerdì, 30 aprile 2021, 14:47

Bollette dell'acqua in arrivo in Lunigiana, nei comuni di Aulla, Podenzana, Pontremoli e Tresana. Le bollette sono già state messe in consegna nei giorni scorsi e scadranno il 10 giugno.

venerdì, 30 aprile 2021, 14:46

ASMIU comunica che a partire dal 5 al 22 maggio 2021 sarà aperto un Infopoint per la distribuzione dell’attrezzatura per raccolta differenziata domiciliare in Via Pisa n. 29 (presso gli ex uffici caccia e pesca del Comune di Massa).

giovedì, 29 aprile 2021, 18:18

Erp di Massa Carrara cerca un direttore generale. Per questo ha indetto un bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento dell'incarico di direttore generale della società a tempo determinato. L'incarico di direttore generale dell'ente di edilizia pubblica residenziale avrà la durata di tre anni.

giovedì, 29 aprile 2021, 18:12

ll coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia,dopo le segnalazioni sullo stato di degrado in cui versava il parco del partigiano ad Avenza, effettuate negli anni scorsi e le richieste di intervento effettuate all'amministrazione comunale grillina affinché provvedesse a consentire che i bambini potessero giocare in tutta sicurezza: "Nel prendere...

giovedì, 29 aprile 2021, 18:07

“La mancanza di informazioni certe aggrava il disagio degli iperfragili e dei fragili che attendono da mesi di essere vaccinati. ”Il Comitato Regionale dell’UDC rileva come ad oggi la gestione di questa emergenza nell’emergenza COVID 19 da parte dell’Assessorato Regionale alla Sanità sia assolutamente inadeguata e non rispondente ad una...