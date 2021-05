Consorzio ed unione per la sicurezza dei territori della Lunigiana: firmata la convenzione fra il Consorzio e l'Unione dei Comuni Montana Lunigiana

Altre notizie brevi

martedì, 4 maggio 2021, 19:30

Il Cescot-Confesercenti Sarzana comunica che sono aperte le iscrizioni al seguente corso:

martedì, 4 maggio 2021, 19:18

La FENAPI di Massa Carrara comunica che l’assegno unico e universale per i figli entrerà a regime da gennaio 2022 rispetto alla data del 1° luglio 2021.

martedì, 4 maggio 2021, 19:11

Anche quest'anno le volontarie del Volto della Speranza saranno nelle piazze per la consueta vendita delle azalee per la Festa della Mamma l'8 e il 9 Maggio.I punti vendita saranno i seguenti:

martedì, 4 maggio 2021, 18:53

Codice giallo per vento forte e maraggiate nella zona dell'Apennino tosco-romagnolo, in Valtiberina e nell'Arciplego a nord di Capraia. L'allerta emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionalesarà in vigore dalle ore 6 di domani, mercoledì 5 maggio, per il mare e dalle 12 per il vento.

lunedì, 3 maggio 2021, 22:27

Confindustria di Massa e Carrara smentisce il ritardo di pagamento del premio Ape affermando come questo, normalmente, avvenga nei giorni successivi al primo maggio. “Nel 2020 era stato anticipato con il motivo di una necessità di aiuto per i lavoratori a causa del lockdown imposto dalla pandemia - spiegano -...

lunedì, 3 maggio 2021, 17:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 maggio, sono 139.

lunedì, 3 maggio 2021, 16:49

Martedì 18 maggio è l'ultimo giorno utile per presentare la propria domanda di partecipazione alla selezione per essere ammessi al corso biennale di formazione e lavoro presso le strutture sanitarie di emergenza e urgenza dell'area vasta nord ovest (periodo formativo 2021-2023).

sabato, 1 maggio 2021, 14:26

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 maggio, sono 273. sono 35 i nuovi casi positivi tra Apuane e Lunigiana: Carrara 7, Massa 14, Montignoso 3; Aulla 2, Fivizzano 4, Podenzana 3, Pontremoli 1, Villafranca in Lunigiana 1.

venerdì, 30 aprile 2021, 15:19

Il coordinamento comunale carrarese di Fratelli d'Italia esprime grande soddisfazione per la nomina di Leonardo Tessa a referente provinciale per Massa Carrara di Gioventù Nazionale."Leonardo Tessa- dice il comunicato- entrato da poco più di un anno nel coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, provenendo da altro partito del centrodestra, si è...

venerdì, 30 aprile 2021, 14:48

Sono stati pubblicati sul sito dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i nuovi bandi per la selezione dei 300 partecipanti ai corsi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario (Oss) con percorso abbreviato e con percorso intero di 1000 ore per l’anno formativo 2020-2021.In particolare il bando prevede 180 posti per l’ammissione...