Coronavirus, 16 nuovi casi in provincia di Massa-Carrara

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:29

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 maggio, sono 66. In provincia di Massa-Carrara si contano 10 nuovi contagi: Carrara 1, Massa 1; Fivizzano 2, Licciana Nardi 1, Mulazzo 1, Podenzana 1, Pontremoli 2, Villafranca in Lunigiana 1.

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:55

Si aprono le iscrizioni al Nido Comunale di Montignoso, «uno spazio di crescita completamente rinnovato, sempre più innovativo e di supporto alle famiglie» afferma l'Assessore Giorgia Podestà.

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:53

Aiuti destinati a chi organizza eventi e cerimonie, alle imprese dello svago o a chi, come le palestre, è impegnato nell'attività sportiva.

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:50

Da pochi giorni è iniziato il Giro d’Italia. Anche quest’anno l'Automobile Club d’Italia è sponsor della più importante gara ciclistica nazionale. Centrale è la campagna di educazione stradale ACI #rispettiamoci, che invita automobilisti, ciclisti e pedoni a un patto di condivisione della strada, basato sul rispetto reciproco delle regole di circolazione.

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:42

Pubblicato sul sito del comune l'avviso per le iscrizioni agli asili nido d'infanza comunali per l'anno educativo 2021/2022.La domanda di iscrizione deve essere presentata entro le ore 13.00 del giorno 25 giugno 2021 esclusivamente on line tramite lo "Sportello Servizi Educativi e Scolastici".

martedì, 18 maggio 2021, 21:56

Venerdì 21 e sabato 22 maggio la farmacia Nausicaa "del Cavatore", a Carrara, ospiterà una giornata di screening sulla scoliosi rivolta a bambini e adolescenti. L'iniziativa rientra nella campagna gratuita organizzata dal Cps, Centro Psicologia e Sport di via Bassagrande 62 presso le farmacie Nausicaa e le comunali di Massa,...

martedì, 18 maggio 2021, 21:55

Mercoledì 19 Maggio alle ore 18:00 è in programma una videoconferenza per illustrare alla cittadinanza gli atti di governo del territorio denominati: "Variante per l'adeguamento del dimensionamento a seguito dell'introduzione di nuove previsioni esterne al territorio urbano adozione. Adozione delle polarità di piano operativo"La videoconferenza sarà trasmessa tramite piattaforma web raggiungibile al seguente...

martedì, 18 maggio 2021, 15:01

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 maggio, sono 53.

martedì, 18 maggio 2021, 15:00

"I problemi sollevati dai balneari sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Denunciano uno stato di abbandono della nostra costa da parte dell'amministrazione comunale, che, proprio nel momento in cui il Governo consente agli imprenditori di anticipare la partenza della stagione balneare, risulta o assente o quelle poche volte in...

martedì, 18 maggio 2021, 14:55

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno la prossima settimana. In conformità alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus...