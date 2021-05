Coronavirus, 20 nuovi contagi

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 maggio 2021, 19:48

Al via da martedì 18 maggio “Youth Corner” lo sportello di supporto ed aiuto dedicato ai giovani nell’ambito del progetto “Giovani in fermento” finanziato con contributo di Regione Toscana all’interno dell’iniziativa “Giovani al Centro” di Giovanisì.

mercoledì, 12 maggio 2021, 19:46

Le persone che prenoteranno la prima dose di Pfizer o Moderna da domani (dalle ore 00:01) giovedì 13 maggio avranno la seconda dose al 42esimo giorno.Questa nuovo intervallo di somministrazione tra la prima e la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna è stato disposto dalla Regione Toscana per motivi...

mercoledì, 12 maggio 2021, 10:49

Le tre principali firme sindacali, in un comunicato, avanzano dubbi sulle modalità di selezione dei giovani, per la consulta delle politiche giovanili, indetto dal comune di Carrara: in particolare, le loro perplessità, riguardano la richiesta, esplicitata sul modulo, dell'identità politica, cioè quello di non essere iscritti a partiti e sindacati...

martedì, 11 maggio 2021, 17:12

La Confartigianato Imprese di Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni a due nuovi corsi integrali e di aggiornamento per gli addetti ad attività alimentari (CORSI HACCP). I corsi inizieranno la prossima settimana. In conformità alle recenti disposizioni normative in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid-19,...

martedì, 11 maggio 2021, 15:25

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 maggio, sono 86. Sono 23 i nuovi casi positivi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 9, Massa 10; Fivizzano 4.

martedì, 11 maggio 2021, 14:54

L'intelligenza artificiale è in grado di diagnosticare precocemente il Parkinson valutando con la Pet/Tac il metabolismo cerebrale della Fluoro Dopa. È la prospettiva rivelata da uno studio multicentrico che ha visto come centro coordinatore la Medicina nucleare di Massa, con la preziosa collaborazione dell'ospedale "Galliera" di Genova e dell'Istituto nazionale...

martedì, 11 maggio 2021, 12:46

L'Accademia Apuana della Pace ha iniziato una serie di incontri on line al fine di poter restare presente nella formazione culturale civica, ruolo che, nella sua specificità, resta per noi nodale.Siamo arrivati dunque al quarto appuntamento, anche questo importante, su due temi la cui urgenza non lascia alibi."Ambiente e Pace",...

martedì, 11 maggio 2021, 08:56

Un ciclo di corsi promossi da Cna rivolti ai datori di lavoro e ai dipendenti. I corsi in partenza riguardano l'aggiornamento degli addetti alla conduzione di gru mobili, autocarri e semoventi, che si svolgerà in modalità online (validità 5 anni) su piattaforma Zoom in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30.

lunedì, 10 maggio 2021, 11:35

Domani, martedì 10 maggio dalle 10.00 alle 12.00 la Lega sarà presente con un gazebo in piazza Largo Matteotti per ascoltare i cittadini e per continuare nella campagna di tesseramento 2021 iniziata da circa un mese.La Lega è sempre stato un partito attivo nel territorio e presente in mezzo alla...

domenica, 9 maggio 2021, 22:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 maggio, sono 179.