Dipendenze da internet: come prevenirle? Il SerD porta il progetto nelle scuole

Altre notizie brevi

venerdì, 14 maggio 2021, 18:20

Un sostegno alle famiglie e un freno alla conflittualità nei condomini grazie alla mediazione sociale. Sono alcuni degli obiettivi dell'iniziativa Welfare Abitativo e Convivenza sociale, il nuovo ufficio di Erp, in via Roma 30 a Carrara.

venerdì, 14 maggio 2021, 14:37

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 maggio, sono 85. Sono 24 i nuovi casi registrati in provincia di Massa-Carrara: Massa 10, Montignoso 4; Fivizzano 2, Mulazzo 3, Podenzana 1, Tresana 2, Villafranca in Lunigiana 2.

venerdì, 14 maggio 2021, 12:07

"La Fondazione Toscana "Gabriele Monasterio" con sede legale in Pisa, informa che è stato bandito il seguente bando: "Bando servizio civile regionale Fondazione Monasterio - Progetto "Un cuore che accoglie". Sono disponibili n°3 posti all'Ospedale del Cuore di Massa (OPA) e n°3 posti all'Ospedale San Cataldo-CNR di Pisa.

venerdì, 14 maggio 2021, 11:59

Gli esercizi commerciali del centro città avranno ancora tempo per adeguare le vetrine dei negozi al Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio. I termini sarebbero dovuti scadere in questi giorni, ma per andare incontro agli esercenti e recependo una delle richieste avanzate dalle associazioni di categorie nei vari...

venerdì, 14 maggio 2021, 11:58

Ammonta a 420 milioni di euro il patrimonio immobiliare del comune di Massa. L’amministrazione comunale ha provveduto a realizzare l’inventario dei beni immobili di proprietà suddivisi tra beni indisponibili (196 milioni di euro), beni demaniali (146 milioni di euro) e beni disponibili (77 milioni di euro).

giovedì, 13 maggio 2021, 23:04

La FENAPI comunica che sabato 15 maggio dalle 8,30 alle 12,30 il centro patronato e Caf di Massa, in Via Aurelia Ovest,139 (ex direzionale Olivetti – rotonda Aurelia / Via Aurelia) sarà aperto a disposizione dei cittadini per adempiere alle loro pratiche previdenziali e fiscali.

giovedì, 13 maggio 2021, 19:44

Le spiegazioni fornite dall'assessore Federica Forti sulla "scivolata antidemocratica" della Consulta Giovani" non convincono il Partito Socialista. "Inutile nascondere la vera sostanza dei problemi dietro scuse strumentali e tardive: occorre annullare tutta la procedura".

giovedì, 13 maggio 2021, 18:57

Il Museo Guadagnucci è lieto di annunciare che l’artista massese Aldo Giannotti – con il quale ha avviato lo scorso autunno il progetto Il museo va in città attraverso la realizzazione di quattro murales lungo il perimetro dell’ex mercato coperto di Massa – presenta la sua personale Safe and Sound,...

giovedì, 13 maggio 2021, 16:21

Le amministrative sono ormai alle porte e la selezione per i componenti della consulta è avviata. Il Pd, a riguardo, si dice sdegnato su alcuni punti: "Nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della consulta delle politiche giovanili del comune di Carrara, viene chiesto ai partecipanti di dichiarare di non...

giovedì, 13 maggio 2021, 15:56

Da oggi sono quattro gli sportelli del Centro unico di prenotazione (Cup) del Distretto sanitario di via Bassa Tambura ad avere altrettanti Pos, ovvero i lettori di carte di credito e di carte prepagate. Una misura che incrementa la possibilità di pagamento elettronico delle prestazioni sanitarie al distretto di Massa...