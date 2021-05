Eccellenza, innovazione, sostenibilità: il lapideo verso la transizione ecologica e digitale

venerdì, 21 maggio 2021, 17:43

Il settore lapideo toscano ha molte peculiarità: materia prima di alto pregio, l'eccellenza nelle lavorazioni, la propensione all'internazionalizzazione e l'attenzione alla tecnologia per la lavorazione. Nell'evento on line, organizzato da Polo Tecnologico di Navacchio e Toscana Innova, che si terrà martedì 25 maggio dalle 16.00, su piattaforma Zoom, verranno evidenziate le opportunità che digitalizzazione e sostenibilità ambientale possono offrire a questo settore per andare verso una ulteriore affermazione sul mercato ampliando nuovi orizzonti grazie all'implementazione di nuove tecnologie e all'acquisizione di nuove competenze.



Dopo un inquadramento dello scenario, a livello politico e istituzionale, saranno esposti una serie di case history per mostrare come la contaminazione con l'ecosistema dell'innovazione, possa rappresentare un vettore efficace per la propagazione delle soluzioni digitali, anche nell'ambito dei settori produttivi più tradizionali come il lapideo. Concluderanno Leonardo Marras, Assessore all'Economia, Attività Produttive, Credito e Turismo Regione Toscana Ilaria Fontana, Sottosegretario di Stato al ministero della transizione ecologica.

La partecipazione è libera, previa iscrizione al form reperibile sul sito www.polotecnologico.it da dove è possibile scaricare anche il programma completo.