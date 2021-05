Evento formativo dell'Accademia Apuana della Pace

Altre notizie brevi

martedì, 11 maggio 2021, 14:54

L'intelligenza artificiale è in grado di diagnosticare precocemente il Parkinson valutando con la Pet/Tac il metabolismo cerebrale della Fluoro Dopa. È la prospettiva rivelata da uno studio multicentrico che ha visto come centro coordinatore la Medicina nucleare di Massa, con la preziosa collaborazione dell'ospedale "Galliera" di Genova e dell'Istituto nazionale...

martedì, 11 maggio 2021, 08:56

Un ciclo di corsi promossi da Cna rivolti ai datori di lavoro e ai dipendenti. I corsi in partenza riguardano l'aggiornamento degli addetti alla conduzione di gru mobili, autocarri e semoventi, che si svolgerà in modalità online (validità 5 anni) su piattaforma Zoom in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30.

lunedì, 10 maggio 2021, 11:35

Domani, martedì 10 maggio dalle 10.00 alle 12.00 la Lega sarà presente con un gazebo in piazza Largo Matteotti per ascoltare i cittadini e per continuare nella campagna di tesseramento 2021 iniziata da circa un mese.La Lega è sempre stato un partito attivo nel territorio e presente in mezzo alla...

domenica, 9 maggio 2021, 22:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 maggio, sono 179.

sabato, 8 maggio 2021, 15:39

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 maggio, sono 165. Sono 45 i nuovi casi registrati oggi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 14, Massa 12, Montignoso 2; Fivizzano 5, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 4, Mulazzo 2, Pontremoli 2, Villafranca in Lunigiana 3.

sabato, 8 maggio 2021, 13:57

Raccolta differenziata? Il Comune di Montignoso sempre tra i primi in classifica e vince 20mila euro.

sabato, 8 maggio 2021, 12:30

Roberta Dei, presidente del gruppo misto di maggioranza, interviene in merito al problema sicurezza dopo l'inaugurazione di piazza Palma: "L'inaugurazione di Piazza Palma - afferma - fatta dal sindaco Persiani pone alcune domande sulla sicurezza della stessa.

sabato, 8 maggio 2021, 12:29

Sei un appassionato di turismo, cultura e promozione? Ti piacciono gli eventi? Vorresti fare qualcosa per il tuo territorio?Se hai risposto sì ed hai un’età tra i 18 ed i 29 anni, fai la domanda di Servizio Civile per la Pro Loco Seravezza!

sabato, 8 maggio 2021, 12:29

Sono stati avviati in questi giorni i controlli "sperimentali" degli operatori di Nausicaa nelle zone servite dal porta a porta per valutare la qualità della raccolta differenziata. Il monitoraggio è iniziato dai quartieri di nuova attivazione del servizio, quelle cioè dove il porta a porta è arrivato nel corso del 2020.

sabato, 8 maggio 2021, 09:54

Ecco la nuova programmazione al Cinema Garibaldi Carrara, Astoria Lerici e Il Nuovo La Spezia, dal 10 al 16 maggio, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate.Programmi:GARIBALDI CARRARA IL NUOVO LA SPEZIAASTORIA LERICI