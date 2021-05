Fenapi, il centro patronato e Caf di Massa aperto sabato 15 maggio

giovedì, 13 maggio 2021, 23:04

La FENAPI comunica che sabato 15 maggio dalle 8,30 alle 12,30 il centro patronato e Caf di Massa, in Via Aurelia Ovest,139 (ex direzionale Olivetti – rotonda Aurelia / Via Aurelia) sarà aperto a disposizione dei cittadini per adempiere alle loro pratiche previdenziali e fiscali.

Tale apertura eccezionale è conseguente alle richieste pervenute da parte di persone con particolari esigenze lavorative.