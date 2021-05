Forza Italia Toscana: "Chiamatelo come volete, ma non vino: il governo si faccia sentire in Europa"

venerdì, 28 maggio 2021, 13:28

Forza Italia Toscane ,nelle figure di Antonella Gramigna, responsabile dipartimento Made in Italy e il senatore Barbara Masini, in un comunicato, prendono in considerazione il comparto del vitivinicolo, voce di fondamentale importanza per il pil nazionale e regionale e per l'export, oggetto di normative europee in via di discussione, che hanno scatenato un mare di polemiche fra la classe imprenditrice del settore e alcune forze politiche, che vedono opporsi al disegno europeo, che, a loro dire, impoverirebbe la qualità e la filiera produttiva : " Non è soltanto una bevanda, il vino- spiegano- ma è qualcosa di più per l'Italia e per la Toscana, terra ricca di tali produzioni di alto livello.



Come ben spiega il ministro Patuanelli: " Nel comparto agroalimentare, il peso del settore è notevole: 300.000 aziende agricole e circa 46.000 imprese vinificatrici forniscono occupazione a oltre 1 milioni di lavoratori, tra operatori in vigna, nelle cantine, nella commercializzazione e in attività connesse. Abbiamo attraversato una pandemia- prosegue- che, come precedentemente detto in altri interventi, a causa della rilevanza del settore, ha generato conseguenze anche all'interno della filiera vitivinicola. Il lockdown e la chiusura degli esercizi di ristorazione hanno penalizzato, in particolare, le aziende che, nonostante la vendita on line, hanno visto calare le vendite ma non la produzione :i dati sono chiari, si parla di una perdita, nel 2020, di 1 miliardo di euro solo sul mercato domestico. Importi rilevanti, quindi, ed anche se il settore è stato aiutato ha subito comunque la crisi pandemica, che non migliora con le previsioni del 2021, che si confermano ancora pesanti per il settore, con i consumi di vino fuori casa stimati a -32% rispetto al 2019, a causa non solo delle intermittenti chiusure degli esercizi, ma anche di un minor potere d'acquisto da parte del consumatore.



Inoltre- prosegue- nel 2018, anno di presentazione della riforma della PAC, è partito un acceso dibattito, oggi ben più chiaro ed in evidenza, in merito alla proposta di introdurre una nuova categoria di prodotti, cosiddetti "dealcolati", da poter usare congiuntamente al termine "vino". Ciò nasce dalla volontà di armonizzare un settore in cui già esistono normative nazionali , che potrebbero provocare una disparità di trattamento tra gli operatori, nonché possibili ostacoli alla libera circolazione dei prodotti e al quale l'Italia, lo sappiamo bene, si è sempre dichiarata contraria.



"Detto ciò- conclude- ci auguriamo che il ministro, e quindi il nostro governo, tramite la nostra rappresentanza politica in Parlamento europeo, continui ad opporsi all'utilizzo del termine "parzialmente dealcolato" per i vini DOP e IGP e vieti l'uso dell'acqua per il ripristino dei volumi.Va anche detto che i nostri competitors, quali Spagna e Francia, si sono dichiarati d'accordo con la proposta di riforma, per non disperdere una fetta di mercato che si vede interessato alla bevanda con minor alcool, per varie ragioni come la salute e la religione islamica, che vede proibire l'uso di alcool. Allora potremmo pensare ad una proposta che contenga sì l'abbassamento del volume alcolico, ma che non si debba etichettare con il termine Vino che è ben altra cosa, e soprattutto, si debba contrastare fortemente la DOCG, DOC e IGT, per tali prodotti che nulla hanno a che fare con essi"