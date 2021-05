Fratelli d'Italia: "Impensabile sostenere che "I disabili si affidino ad amici, vicini e parenti"

venerdì, 28 maggio 2021, 13:26

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia tramite Valentina Carlini, Giancarlo Fornei e Martina Fiorini, raccoglie la segnalazione di diversi disabili residenti nelle zone esterne al centro di Carrara servite dal sistema di raccolta "Porta a Porta".



"L'introduzione del sistema porta a porta - scrivono- con i suoi vincoli di orari e giorni di conferimento di determinati rifiuti ha notevolmente penalizzato le persone anziane che vivono da sole e in particolar modo i disabili. L'amministrazione comunale dovrebbe infatti tenere conto che, come è stato più volte segnalato dall'utenza attraverso vari canali, sia ai servizi sociali che al gestore, non tutti i cittadini abitano a piano terra e hanno facile accesso alla strada pubblica dove deve avvenire il posizionamento dei mastelli sei giorni su sette dalle 22.00 alle 7 del mattino. E' inaccettabile il continuo rimpallo di competenza tra Nausicaa e i servizi sociali del comune che invitano da tempo i cittadini vicini a persone con disabilità (cosiddetti caregiver) a rivolgersi all'uno o all'altro ente senza offrire una soluzione concreta al problema".



"Ancora più inopportuno- prosegue- il "suggerimento" proposto telefonicamente dai suddetti di affidarsi ad amici, familiari o vicini di casa investendo gli stessi cittadini disabili di un onere che può anche essere gravoso, e soprattutto mortificante per gli stessi (che pure sono contribuenti TARI) :i disabili che vivono da soli non hanno certamente tutti i giorni la possibilità di avere una persona a disposizione per il disbrigo del conferimento dei rifiuti".



Fratelli d'Italia chiede all'amministrazione comunale che sia attivato tramite i servizi sociali un servizio per il ritiro quotidiano dei rifiuti ,tramite addetti, presso le abitazioni dei disabili o in alternativa che sia data la possibilità ad ogni disabile di conferire nei cosiddetti "bidoni intelligenti " attraverso la dotazione della card che a questo punto sarà data al caregiver di riferimento. Quest'ultimo potrà in questo modo conferire, per conto del disabile, senza avere vincoli di orario, nei bidoni cittadini. Il comune si attivi per creare isole ecologiche con bidoni intelligenti anche al di fuori del centro cittadino.



Il partito, inoltre, punta il dito sui limiti della gestione del servizio in generale:



"E' quanto mai lampante che il sistema ha insite tutta una serie di problematiche più volte segnalate dai cittadini e puntualmente ignorate dall'amministrazione. In primo luogo, è quanto mai evidente come tale sistema limiti pesantemente la libertà del cittadino di conferire nei modi e tempi che egli ritiene opportuno, ponendo tutta una serie di vincoli di orari e giorni di esposizione dei mastelli che non sempre sono conciliabili con la vita lavorativa dei nuclei familiari o delle attività commerciali All'annoso e noto problema della "conservazione" in casa dei rifiuti organici per giorni e giorni che viene riproposto puntualmente senza riscontro all'amministrazione, soprattutto in estate; se ne è aggiunto un altro legato alla recente introduzione dei mastelli contenenti un codice identificativo ed è legato al rischio che qualcuno di passaggio possa introdurre i propri rifiuti facendoli pagare al cittadino "proprietario" del mastello".



"L'amministrazione- conclude- si attivi per fare in modo che tutti i cittadini comunali, essendo ugualmente contribuenti tari, abbiano le stesse possibilità e modalità di conferimento dei rifiuti posizionando bidoni intelligenti anche nelle località esterne al centro cittadino o quantomeno dia la possibilità agli stessi di conferire nei bidoni già esistenti tramite la tessera elettronica".